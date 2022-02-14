"Единая Россия" внесла свой проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

25 минут назад

Автор фото, Yevgeny Kurskov/TASS

"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы проект постановления, в котором предлагается направить президенту России обращение о необходимости признать ЛНР и ДНР независимыми государствами. Похожий документ в январе внесли в Госдуму депутаты от КПРФ.

Проект постановления, авторами которого выступили единороссы Виктор Водолацкий и Артем Туров, опубликован в базе данных Госдумы.

Еще один проект постановления по этому вопросу ранее внесли коммунисты.

Документ коммунистов предполагал немедленное направление президенту обращения о необходимости признания ЛНР и ДНР, а проект "Единой России" предусматривает проведение консультаций с МИД.

Оба проекта, как сообщают СМИ со ссылкой на источники, вынесут на рассмотрение на пленарном заседании Госдумы во вторник.

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму свой проект постановления по вопросу признания ЛНР и ДНР 19 января. В нем предлагается обратиться к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о признании Россией ЛНР и ДНР "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств".

По мнению коммунистов, признание Россией независимости ЛНР и ДНР будет "обоснованным и морально оправданным" и создаст основания для их защиты от внешних угроз.

"Признали Южную Осетию - никто не стреляет, признали Абхазию - никто не стреляет, признали Приднестровье - никто не стреляет. Поэтому решение нормальное", - комментировал проект лидер КПРФ Геннадий Зюганов.