Минкульт России из-за критики приостановил обсуждение "традиционных ценностей"

24 минуты назад

Автор фото, TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Министерство культуры России приостановило общественное обсуждение проекта "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" - из-за критики. Против проекта выступали режиссеры ведущих театров и деятели кино, а само голосование на правительственном портале вызвало подозрение в участии ботов.

"В обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний, - говорится в заявлении министерства. - Очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке" (цитата по ТАСС).

Что за проект

Эти основы должен был утвердить своим указом президент России Владимир Путин. В проекте описано, какие ценности россиянам свойственны, а какие чужды. Он был опубликован для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов.

"К числу традиционных ценностей относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству ‎и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь ‎и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России", - сказано в проекте.

Угрозы традиционным российским ценностям, как указывают авторы, несет деятельность экстремистских ‎и террористических организаций, действия США и их союзников, деятельность транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций, а также реформы без учета традиций.

"Идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей", - сказано в документе.

Критика в адрес проекта

В числе критиков основ госполитики по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей выступили художественные руководители ведущих театров - Владимир Урин (Большой театр), Константин Хабенский (МХТ), Константин Райкин ("Сатирикон"), Константин Богомолов (Театр на Малой Бронной), Виктор Рыжаков ("Современник") и другие. Они опубликовали открытое письмо, адресовав его главе Союза театральных деятелей Александру Калягину. Тот сам ранее критиковал проект.

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По мнению режиссеров, предложенный проект не сможет "положительно повлиять на общество и граждан, на ученых, педагогов, деятелей искусства" и способствовать "приумножению духовно-нравственных ценностей", воспитанию патриотизма и любви к Родине, к тому же дублирует уже подписанный указ Путина о стратегии нацбезопасности.

Более 30 российских кинематографистов также обратились к министерству с открытым письмом, заявив, что в предложенным для обсуждения варианте проект может только навредить культуре.

Проект вызвал волну критики и в соцсетях. А на портале началось активное голосование. СМИ и эксперты предположили, что в голосовании участвовали не только люди, но и боты.

В какой-то момент проект указа президента об утверждении основ государственной политики в области сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей собрал почти 80 тысяч голосов против, тогда как лайков набралось больше 100 тысяч.

"Очень печально, но механизм голосования на регулейшн полностью дыряв, что нам сейчас и демонстрируют с обеих сторон. До сегодняшней ночи голоса "против" были в основном похожи на живые (за исключением эпизода ночью 29 января и окрестности 17 часов 4 февраля), а голоса "за" в основном механические (видимо, накрученные многократным голосованием), но сейчас пошла откровенная рубка роботов с обеих сторон", - писал в "Фейсбуке" электоральный аналитик Сергей Шпилькин.

Минкульт тем не менее в своем заявлении о приостановке общественного обсуждения отмечает, что "за" проголосовало 100 760 пользователей, а "против" - только 78 928. Еще один аргумент в поддержку проекта - то, что он прошел обсуждение в Общественной палате России "с участием семи комиссий палаты и приглашенных экспертов, депутатов, ученых, общественных деятелей", пишет РБК.

"Вместе с тем, в обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов", - заявило министерство.

Минкульт представил проект на общественное обсуждение 21 января. Его доработка должна была завершиться 4 февраля. Политолог Екатерина Шульман еще 5 февраля прогнозировала, что после скандала обсуждение проекта будет приостановлено.

"Если к документу или идее по любой причине приклеивается эпитет "скандальный", бюрократическая машина часто предпочитает его не "процессировать", а отложить (см. памятный всем пример с QR-кодами), - писала она в своем телеграм-канале.

"Не существует такой вещи как "российские ценности", существует такая вещь как "ценности", которые некоторым из людей присущи в небольшой степени - как, видимо, тем, кто писал эту достаточно глупую бумагу, - критиковал проект в беседе с Би-би-си политолог Глеб Павловский. - Потому что в России нет таких ценностей, которые вы можете внедрять и ожидать, что население ими будет руководствоваться".