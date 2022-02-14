Лидера хакерской группировки Lurk приговорили в Екатеринбурге к 14 годам

9 минут назад

Подпись к фото, Константин Козловский в суде (в центре) - архивное фото

Кировский суд Екатеринбурга приговорил предполагаемого лидера хакерской группировки Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима. Ему и еще двум десяткам хакеров предъявили обвинение в хищении 1,2 млрд рублей со счетов российских банков и коммерческих организаций с помощью вредоносного программного обеспечения. Сам Козловский утверждал, что был завербован ФСБ и выполнял приказы спецслужбы, в том числе в США.

Козловского признали виновным по нескольким статьям УК РФ - в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве в сфере компьютерной информации и неправомерном доступе к компьютерной информации. Приговор оглашали пять дней, отмечает РИА Новости.

По этому делу проходят 22 обвиняемых - один из них в розыске, остальные попали под суд. Гособвинение запрашивало для подсудимых от шести до 18 лет колонии (именно столько - 18 лет - прокурор просил назначить Козловскому).

В суде и во время следствия Козловский ранее заявлял, что по указанию ФСБ якобы участвовал во взломе серверов Демократической партии США и переписки Хиллари Клинтон, однако более 170 компьютерных экспертиз это не подтвердили, утверждает источник РИА Новости.

Об этом же говорит анонимный собеседник Интерфакса: "Фактов заражения сетевой инфраструктуры правительства США в ходе экспертиз не выявлено. Самими участниками банды в сетевой переписке, имеющейся в материалах дела, данный вопрос никогда не обсуждался. Кроме Козловского, никто из участников группировки какие-либо компьютерные атаки на сети США или влияние на ход выборов президента США в 2016 году не подтверждает".

Дело Lurk

Участникам группировки Lurk предъявили обвинение в хищении более 1,2 млрд рублей со счетов российских банков и коммерческих организаций.

По версии следствия, с декабря 2015-го по апрель 2016 года фигуранты дела создали и распространили в интернете вирус, с помощью которого получили доступ к локальным компьютерным сетям крупных банков, турфирм, строительных компаний, и после этого похитили деньги на указанную сумму. Кроме того, хакеры смогли получить доступ к базе данных екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Один из обвиняемых - хакер из Екатеринбурга Константин Козловский - в конце 2017 года заявлял, что имеет отношение к атакам на Демократическую партию США и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), а также в причастности к деятельности знаменитых хакерских групп Fancy Bear и Cozy Bear.

Козловский говорил, что если к нему в СИЗО допустят IT-специалиста, то он сможет доказать свою причастность к атакам на интернет-ресурсы партии, после которых начали звучать обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США.

Еще он утверждал, что на его семью оказывается давление, а его адвокату следователь под видом материалов дела якобы передал флешку с вирусом.

Козловский рассказывал, что якобы действовал по указанию сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева, который позже был уволен и арестован по делу о госизмене. Сам Докучаев ранее через своих адвокатов отрицал сотрудничество с Козловским. Детали расследования его дела были засекречены.

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В феврале февраля 2019 бывший сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и бывший топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов были приговорены к 22 и 14 годам лишения свободы соответственно по делу о госизмене. По данным СМИ, они могли быть причастны к передаче США данных о российских хакерах. По этому же делу были арестованы Докучаев (работал под руководством Михайлова) и интернет-предприниматель Георгий Фомченков.

Источники издания The Bell утверждали, что эти люди раскрыли американским спецслужбам хакеров, которые участвовали в атаках. Издание также писало, что ответственность за взлом серверов Демпартии США взял на себя хакер Козловский, обвиняемый по делу группировки Lurk.

Он говорил, что "выполнял разные задания под руководством сотрудников ФСБ, в частности, "взлом" национального комитета Демократической партии США и электронной переписки Клинтон, баллотировавшейся на пост президента, а также "взламывал" "очень серьезные военные предприятия США и прочие организации" (цитата по The Bell).

В июле 2011 года атаки группировки Lurk привлекли внимание "Лаборатории Касперского". Эксперты организации выяснили, что целью хакеров был доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, компьютерных взломщиков интересовали сайты СМИ и новостных агрегаторов.

Специалисты не сразу смогли установить, что за вирусом Lurk стоит одна организованная хакерская группировка. К такому выводу они пришли только в 2013 году.