Кризис вокруг Украины: канцлер Германии встречается с президентом Украины, страны "Большой семерки" предупредили Россию о совместных санкциях

37 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Заблокируй кошелек Путина в Германии". Так в Киеве встречали немецкого канцлера Олафа Шольца

Страны "большой семерки" предупредили Москву, что введут серьезные совместные санкции, если Россия вторгнется на Украину, Кремль говорит, что если Украина откажется от планов вступления в НАТО, это снизит опасения России о своей безопасности.

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник встречается в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках дипломатической попытки разрядить напряженность в регионе. Во вторник намечена его встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

В воскресенье Украина запросила срочную встречу с Россией и десятками других европейских государств, чтобы объяснить наращивание присутствия российских военных сил вдоль границы бывшего советского государства.

"Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами-членами в ближайшие 48 часов, чтобы обсудить усиление и передвижение российских войск вдоль нашей границы", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в "Фейсбуке".

В понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не прокомментировал запрос Киева, но подтвердил позицию России, согласно которой Москва может свободно перемещать войска по территории страны.

"Масштабные передвижения Вооруженных сил Украины также осуществляются в приграничной зоне на территории Украины, причем в районе, который граничит с территорией самопровозглашенных республик, что приводит к нагнетанию обстановки", - заявил журналистам Дмитрий Песков.

Балтийские страны в воскресенье также обратились к Польше, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, с просьбой созвать заседание с Белоруссией и другими заинтересованными странами из-за "необычных военных действий".

В ответ на это глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия не будет участвовать в заседании, которое должно состояться в понедельник.

Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что наращивание Россией военных сил может привести к вторжению в Украину "в любой день". Москва, собравшая у границ с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, отрицает планы военного нападения.

Санкции от "Большой семерки"

Автор фото, European PressPhoto Agency Подпись к фото, Украинский солдат на востоке Украины следит за ситуацией на границе

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Страны "Большой семерки" предупредили Россию, что готовы ввести санкции, которые будут иметь серьезные негативные последствия для экономики.

Министры финансов G7 заявили, что рассматривают наращивание российской военной мощи у границ Украины как повод для серьезного беспокойства. Россия отрицает, что планирует вторжение, несмотря на то, что у границы уже сосредоточено более ста тысяч военнослужащих.

Члены "Большой семерки" предупредили Москву, что готовы принять меры, которые окажут огромное и непосредственное влияние на экономику России, если она продолжит военную агрессию против Украины.

"Нашим непосредственным приоритетом является поддержка усилий по деэскалации ситуации", - сказано в заявлении министров финансов "Большой семерки".

Однако, если Москва усилит военные действия, мировые державы "готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции" в отношении России и "скоординированно" оказать дальнейшую экономическую и финансовую поддержку Украине.

"Любые уступки Украины не касаются отказа от членства в НАТО". Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко объяснил свои слова

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко возле здания дипмиссии в Лондоне

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко пояснил свои слова в интервью британским СМИ о том, что Украина "могла бы" рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией.

Так он ответил на вопрос BBC Radio 5 Live о том, рассматривает ли Киев вопрос отказа от вступления в альянс.

В МИД Украины заявили, что эти слова вырваны из контекста, но добавили, что ради мира и сохранения жизней своих граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

"Мы сейчас в разных интервью здесь объясняем, что курс на НАТО даже есть в конституции и никаких изменений сейчас нет, но мы не можем рассчитывать сейчас на НАТО - потому что мы не члены семьи. Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях. Что касается НАТО сейчас - мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас", - разъяснил свои слова Вадим Пристайко.

Кремль также прокомментировал заявления Пристайко, заявив, что не рассматривает его слова как сигнал об официальном изменении позиции Украины о желании вступить в НАТО.