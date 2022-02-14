"Острая коррекция" на "негативных заголовках". Чего ждать рынкам и рублю на фоне кризиса вокруг Украины

21 минуту назад

Автор фото, Getty Images

Российские рынки вновь падают на фоне конфликта вокруг Украины. Доллар на торгах в понедельник с утра превышал в моменте 78,2 рубля, но затем рубль отыграл потери. Нефть при этом стремительно подорожала - она торгуется уже на уровне 95 долларов за баррель.

За предыдущие выходные ситуация вокруг Украины еще сильнее обострилась. После заявлений американских чиновников о том, что Россия в любой момент может начать вторжение на Украину, десятки стран объявили об эвакуации своих посольств или рекомендовали своим гражданам воздержаться от посещений страны.

В субботу произошли два внеплановых телефонных разговора президента России Владимира Путина - с президентами США Джо Байденом и Франции Эммануэлем Макроном.

Страны "Большой семерки" в понедельник выпустили коллективное заявление о том, что они готовы в случае вторжения ввести санкции против Москвы. До этого подобные заявления делали и отдельно западные политики.

"Обстановка выглядит крайне напряженной"

На фоне всей этой риторики российские рынки продолжили в понедельник падение: индекс Мосбиржи к 15:00 мск упал примерно на 3%, а РТС - почти на 4,5%.

Рубль с утра также упал. С утра в понедельник доллар достигал в моменте отметки 78,2 рубля, но к середине дня подешевел примерно до 77 рублей. Евро к середине дня торговался на уровне 87 рублей.

Затем рубль еще укрепился по отношению к доллару - примерно на 80 копеек. Это произошло сразу же после слов главы российского МИД Сергея Лаврова, который на встрече с Владимиром Путиным предложил продолжить переговоры с США и НАТО и допустил, что "есть шанс договориться по ключевым вопросам".

Аналитики в своих отчетах пишут лишь об одной главной причине распродаж - обострении ситуации вокруг Украины. Рынок не поддерживает и дорожающая нефть, которая в понедельник стоила почти 95 долларов.

"Текущая обстановка выглядит крайне напряженной, поэтому неудивительно, что рубль игнорирует восходящую динамику сырьевых котировок", - говорится в отчете Росбанка.

В банке оговариваются, что в таких условиях им сложно прогнозировать, куда будет двигаться курс. Если ничего не изменится, то доллар будет стоить 75-77 рублей на этой неделе. Но в случае появления "негативных заголовков" в банке не исключают "острой коррекции" - до 80 рублей за доллар.

"Рубль неплохо выглядит на фоне внешнего рыночного и геополитического негатива. Если эти факторы улучшатся, доллар может проверить на прочность уровень 76 рублей," - говорится в утреннем отчете БКС.

Уже третий месяц подряд сокращается главная антикризисная "кубышка" России - Фонд национального благосостояния. Минфин отчитался о том, что по состоянию на 1 февраля в фонде было 13,6 трлн рублей, или почти 175 млрд долларов. Еще 1 января в ФНБ было почти 182,6 млрд долларов. Минфин зафиксировал убыток из-за падения рубля. Экономический блок MMI также пишет, что подешевели бумаги "Аэрофлота" и "Сбера" на фоне распродаж.

Что происходит с нефтью?

Обычно в периоды крупных распродаж на мировых рынках дешевеют все высокорисковые активы. К таким относится и нефть - ее стоимость резко падает в периоды рыночной неопределенности.

Но нынешняя ситуация кажется исключением из этих закономерностей. Нефть, а вслед за ней и газ стремительно дорожают. Цена на газ на торгах в понедельник превышала тысячу долларов за тысячу кубометров.

В банке "Открытие" объясняют, что нефть резко подорожала после новостей о "якобы неизбежном вооруженном конфликте между Россией и Украиной". В ближайшие дни, по прогнозу банка, нефть будет отыгрывать события выходных.

При деэскалации конфликта цены на нефть марки Brent могут вернуться ближе к нижней границе диапазона 90-95 долларов за баррель, а при продолжении как минимум информационной войны мы можем увидеть новые ценовые рекорды, прогнозируют в банке.