Леса Амазонки вырубают с рекордной скоростью. Защитники природы винят Болсонару

Джорджина Рэннард

BBC News

11 минут назад

Автор фото, Reuters

Количество деревьев, вырубленных в Бразилии на Амазонке в январе этого года, в 5 раз превысило показатели января прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, полученные со спутников.

Защитники окружающей среды обвиняют президента Бразилии Жаира Болсонару в том, что он допустил ускорение темпов вырубки. Они говорят, что защита флоры Амазонки необходима для борьбы с климатическими изменениями.

Деревья в пойме Амазонки вырубают ради древесины, а также для расчистки земли для посадки сельскохозяйственных культур.

На климатическом саммите в Глазго в ноябре правительства более 100 государства мира пообещали остановить вырубку лесов к 2030 году и восполнить количество исчезнувших деревьев. По словам экологов, последние спутниковые данные от бразильского космического агентства Inpe снова поставили под сомнение приверженность бразильских властей защите тропических лесов на территории страны.

"Новые данные снова показали, как действия правительства противоречат его же кампаниям озеленения", - говорит Кристиан Маццетти из бразильского отделения "Гринпис".

Гринпис призывает супермаркеты в Великобритании и других странах отказаться от поставщиков мясных и молочных продуктов, причастных к вырубке лесов.

В январе этого года в Бразилии были уничтожены леса на площади 430 квадратных километров.

Вырубка большого количества деревьев нетипична для начала календарного года, потому что обычно в это время сезон дождей не позволяет лесозаготовителям проводить работы.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Тропические леса Амазонки даже способны создавать собственные дожди, поддерживая разнообразие флоры и фауны.

Что такое леса Амазонии?

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Обширные тропические леса Бразилии поглощают огромное количество парниковых газов из атмосферы, выступая в роли так называемого поглотителя углерода. Но чем больше деревьев вырубается, тем меньше лес может поглощать выбросы.

Эти леса также имеют огромное значение для представителей традиционных общин, населяющих Бразилию. Те используют лес для добычи полезных ископаемых и коммерческого земледелия, зарабатывая таким образом на жизнь. Коренные общины Амазонии борются за защиту тропических лесов и своего образа жизни.

Как объясняет корреспондент Би-би-си по вопросам защиты окружающей среды Мэтт Макграт, на такой высокий уровень уничтожения лесов влияет ряд факторов. На незаконные вырубки влияет высокий спрос на говядину и соевые бобы. Еще один фактор: ожидание принятия в Бразилии нового закона, упрощающего захват земель.