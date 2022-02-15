Автора стратегии полиции по борьбе с наркотиками обвиняют в их употреблении

11 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полиция Лондона является самым большим полицейским подразделением страны. Борьба с наркотиками составляет важную часть его работы

Командора полиции Лондона Джулиана Беннета обвинили в том, что он во время отпуска во Франции употреблял марихуану, ЛСД и галюциногенные грибы.

Командор - пятый по старшинству чин полицейского управления Лондона. Главное же в этом обвинении то, что ранее Беннет был одним из авторов сратегии полицейских сил по борьбе с наркотиками..

На слушаниях по его делу, начавшихся в понедельник, 14 февраля, было сказано, что он, находясь в отпусках в период с февраля 2019 по июль 2020 года, три раза употреблял наркотики.

Ему также вменяют в вину, что в июле 2020 года он отказался сдать анализ на наличие наркотических веществ, после того, как ему было сказано, что есть веские основания подозревать его в употреблении каннабиса.

В то время он, согласно материалам дела, утверждал, что принимал каннабидиол в медицинских целях. В обвинении говорится, что "он знал, что это - неправда".

Также на слушаниях была представлена фотография, отправленная по мессендежру WhatsApp, на которой явно видно, что на столе лежит марихуана.

"Несправедливый отбор"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Один из плакатов полиции Лондона "Не позвольте наркодилерам изменить лицо вашего района". Учитывая общую стратегию полиции по борьбе с наркотиками, если обвинение против Беннета будет доказано, ему, скорее всего, придется распроститься с работой

Председатель на слушаниях, Джеймс Тамбридж принял решение дать адвокатам Беннета дополнительное время на ознакомление с материалами обвинения.

Они заявили, что процесс не будет справедливым, потому что они не получили все сообщения на WhatsApp, электронные письма и SMS-сообщения из материалов обвинения, которые им необходимы для выстраивания защиты.

Защитник Беннета сказал, что свидетель, как ему показалось, специально отбирал "лакомые кусочки", то есть не все сообщения, а только те, которые укладывались в канву обвинения.

Однако адвокат Марк Лей-Морган, представляющий полицию, заявил, что они раскрыли все соответствующие материалы.

Командор Беннет был отстранен от должности с сохранением зарплаты с июля 2021 года до окончания расследования, проведенного Управлением профессиональных стандартов столичной полиции.