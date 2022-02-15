Дайджест: США и Британия надеются на дипломатию, Шольц едет в Москву

59 минут назад

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Лидеры США и Британии заявили, что все еще надеются на дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Украины. Переговоры Джо Байдена и Бориса Джонсона прошли накануне вечером.

"Премьер-министр и президент Байден проинформировали друг друга о своих недавних переговорах с другими мировыми лидерами. Они согласились, что по-прежнему есть важнейшее окно для дипломатии и для отступления России от угроз в отношении Украины", - говорится в сообщении канцелярии британского премьера.

По мнению лидеров, вторжение на Украину приведет к затяжному кризису для России и для всего мира.

Минувшей ночью пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил телекомпании CNN, что Владимир Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности для России.

"Президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии. И фактически он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для России. Украина - это только часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России. И, конечно, президент Путин готов вести переговоры", - цитирует Пескова CNN.

В понедельник глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Путиным заявил, что, по его мнению, возможности переговоров России с Западом по вопросу предоставления гарантий безопасности не исчерпаны, и шанс на достижение договоренности между сторонами есть.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский накануне объявил 16 февраля днем единения украинцев. Западные СМИ, ссылаясь на данные американской разведки, называли 16 февраля в качестве одной из возможных дат, когда Россия якобы начнет военные действия против Украины. Российские власти последовательно отрицают подобные планы.

Канцлер Германии Олаф Шольц проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Накануне Шольц встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и по итогам встречи заявил, что ЕС и США активно работают над подготовкой пакета санкций, которые будут введены в случае эскалации вокруг Украины.

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Лефортовский суд Москвы проведет выездное заседание в колонии города Покров Владимирской области, на котором начнет рассматривать новое дело в отношении оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда, суд сразу начнет рассматривать дело по существу, минуя стадию предварительных слушаний.

В рамках нового дела Навального обвиняют в мошенничестве, а также неуважении к суду во время процесса о клевете на ветерана.

Ожидается, что в ходе сегодняшнего заседания прокурор огласит обвинительное заключение, а у Навального будет возможность заявить свою позицию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Встреча Джо Байдена с советниками (архивное фото)

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По мере роста опасений по поводу возможной российской агрессии против Украины специальная группа в США занимается разработкой ответных мер в соответствии с различными вариантами развития событий, пишет Washington Post.

Так называемая "Команда тигров", которой руководит Белый дом, в частности, подготовила пособие, в котором описывается целый ряд быстрых потенциальных ответных мер, которые могут быть предприняты в течение первых двух недель с момента возможного российского вторжения.

По словам высокопоставленных чиновников администрации, эти усилия не только помогли им предвидеть возможные обострения ситуации, но и побудили их принять меры заранее, например, разоблачить российскую информационную войну еще до ее начала, чтобы ослабить ее пропагандистскую мощь.

Команда экспертов была создана после того, как в октябре прошлого года члены Совета национальной безопасности США обнаружили признаки масштабного наращивания российских войск на границе с Украиной.

Представители СНБ признают, что не могут точно предугадать действия Владимира Путина и российских военных, но тщательное планирование все равно того стоит.

"Реальность такова, что то, что в итоге могут сделать русские, вряд ли будет на 100% соответствовать какому-либо из этих сценариев, - сказал изданию заместитель советника Джо Байдена по национальной безопасности Джонатан Файнер. - Но цель состоит в том, чтобы эти сценарии были достаточно близки к тому, что они в итоге сделают, чтобы эти планы были полезны с точки зрения сокращения времени, необходимого нам для эффективного реагирования".

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Financial Times в редакционной колонке рассуждает о сегодняшнем визите канцлера Германии Олафа Шольца в Москву. Шольца ждет первое серьезное испытание на посту - встреча с Владимиром Путиным в Кремле, пишет издание.

На протяжении всего кризиса вокруг Украины Россия пыталась посеять раскол в западном альянсе и рассматривала Германию как возможное слабое звено, поэтому Шольц, по мнению журналистов FT, должен подойти к встрече с Путиным с четкими целями и посланиями. Он должен подчеркнуть единство НАТО и напомнить, что Россия будет подвергнута жестким экономическим санкциям в случае нападения на Украину. Единство и твердость Запада остаются лучшим способом сдерживания российской агрессии.

Есть и другие вопросы, которые должен решить немецкий канцлер, например судьба газопровода "Северный поток-2". На публике Шольц неоднозначно высказывается о проекте и отказывается утверждать, что нападение России на Украину приведет к его остановке.

Было бы лучше, считает FT, если бы канцлер Германии открыто заявил, что "Северный поток" будет закрыт в день начала войны. Возможно, Шольц не хочет говорить об этом публично, опасаясь, что немецкое правительство окажется перед лицом дорогостоящего судебного иска. Если это так, то послание Путину должно быть передано твердо, но в частном порядке. "Северный поток-2" - это очень символичный проект, и любая двусмысленность может быть неверно истолкована Москвой.

В более широком смысле нынешний кризис ясно показал, что Германии необходимо переосмыслить свои отношения с Россией. Как новый канцлер, столкнувшийся с новыми вызовами, Шольц имеет возможность для их перезагрузки, заключает FT.

Почитайте репортаж корреспондентов Би-би-си Ильи Барабанова и Святослава Хоменко о том, что происходит на украинской территории всего в 10 км от границы с Россией.