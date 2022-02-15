Олимпиада-2022: Россияне получили бронзу в биатлоне и серебро в гонке преследования

37 минут назад

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Российские биатлонисты принесли сборной ОКР девятую бронзовую медаль. В общем медальном зачете Россия остается на девятом месте. Норвегия - со значительным отрывом - на первом. Британские спортсмены наград пока не завоевали.

Представляющие Олимпийский комитет России биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов пришли третьими в эстафете и принесли сборной ОКР девятую бронзовую медаль. Победили в групповой гонке норвежцы Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе и Ветле Шоста Кристиансен, а второе место заняла французская команда.

После стрельбы из положения стоя Эдуарду Латыпову пришлось пробежать два штрафных круга. Команда ОКР уступила норвежцам на 45,3 секунды.

Российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров завоевали серебряные медали в мужской командной гонке и принесли 20-ю награду. Золото получили норвежцы Хальгейр Энгебротен, Педер Конгсхауг и Сверре Лунде Педерсен.

ОКР остается на девятом месте с 20 медалями (4 золотых, 7 серебряных, 9 бронзовых). Некоторые российские СМИ располагают команды в зачете по общему числу медалей, и тогда сборная ОКР выходит на второе место.

Выступление Валиевой

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Во вторник у олимпийских фигуристок пройдет короткая программа. На лед выйдет россиянка Камила Валиева, нарушившая антидопинговые правила, но допущенная к соревнованиям спортивным арбитражем CAS.

Скандал вокруг допинг-пробы Валиевой, похоже, завершился. В воскресенье 15-летняя спортсменка выступила в CAS, а в понедельник суд разрешил ей продолжить участие в Играх.

Фигуристка объяснила, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в ее организм с препаратом для сердца, который принимает ее дедушка.

Керлинг

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Пока же внимание зрителей приковал керлинг. Британская женская сборная победила японскую команду в девятом туре.

Это хороший результат для Британии, но для того, чтобы выйти в полуфинал, им почти наверняка нужно будет победить в обоих предстоящих матчах.

Гонка преследования

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ивани Блонден, Валери Мальте и Изабель Вайдеман завоевали золото с рекордом

В женской командной гонке преследования золотую медаль завоевала канадская команда - Ивани Блонден, Валери Мальте, Алекса Скотт и Изабель Вайдеман. Канадки преодолели дистанцию на 11,03 секунды быстрее и побили олимпийский рекорд, который теперь составляет 2.53,44.

Серебро получила японская сборная, а бронзу - Нидерланды.