Новак Джокович: "Я никогда не был против вакцинации, но сам прививаться не буду"

Амол Раджан

Редактор отдела СМИ

6 минут назад

Автор фото, Getty Images

Теннисист Новак Джокович заявил, что скорее предпочтет пропустить будущие теннисные турниры, чем быть привитым от коронавируса против своего желания.

В эксклюзивном интервью Би-би-си Джокович подчеркнул, что не связан и не хочет ассоциироваться с антиваксерским движением, но выступает за право человека принимать собственное решение.

На вопрос о том, пожертвует ли он участием в турнирах, например в Уимблдонском или в Ролан Гарросе, ради своей позиции по вакцинации, Джокович ответил утвердительно.

"Да, я готов заплатить такую цену", - сказал он.

В январе австралийское правительство отозвало визу двадцатикратного победителя турниров Большого шлема, после того как стало известно, что он не вакцинирован.

Джокович утверждал, что врачи разрешили ему въехать в Австралию для участия в турнире Australian Open, так как незадолго до этого он переболел коронавирусом

Тем не менее конфликт завершился тем, что министр иммиграции Австралии Алекс Хоук лично отозвал визу 34-летнего теннисиста, объяснив, что его присутствие может привести к "гражданским беспорядкам" и усилить антивакцинные настроения.

"Я никогда не был против вакцинации, - сказал Джокович, подтвердив Би-би-си, что прививался в детстве. - Но я всегда выступал за свободу выбора в том, что вводить в свой организм".

Интервью Джоковича Би-би-си стало первым с момента его задержания в Мельбурне. Он рассказал, что думает о спекуляциях по поводу своего декабрьского заражения коронавирусом - и о самой вакцине.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В январе министр миграции Австралии лично отозвал визу Джоковича и тот вынужден был покинуть страну

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Джокович сказал, что надеется на изменение требований по вакцинации спортсменов, благодаря чему он сможет "играть еще много лет".

Тем не менее он готов и отказаться от перспективы стать, с точки зрения статистики, лучшим теннисистом в истории из-за своей позиции по вакцине. Сегодня соперник Джоковича Рафаэль Надаль опережает его на один кубок Большого шлема.

На вопрос почему, он ответил так: "Потому что принцип того, что я сам распоряжаюсь своим телом, важнее титулов и всего прочего. Я хочу быть в гармонии со своим телом настолько, насколько это возможно".

Джокович добавил, что "всегда плотно изучал вопросы здоровья, правильного питания и режима" и на его решение повлияло именно то, что перемены в диете и в режиме сна сильно улучшили его спортивную форму.

Джокович уточнил, что вопрос вакцинации в будущем для него остается открытым, "потому что все вместе мы ищем лучший способ справиться с коронавирусом".

"Я никогда не выступал против вакцинации. Я понимаю, что на глобальном уровне все очень стараются справиться с вирусом, и надеюсь, скоро это получится", - сказал теннисист.

Джокович - удивительный человек по всем параметрам. Он вырос между двумя югославскими войнами. Его родители, чтобы сын смог стать теннисистом, продали семейные драгоценности и брали долги у ростовщиков. Джокович свободно владеет шестью языками и, возможно, является лучшим в мире теннисистом. И еще он убежденный либертарианец и отстаивает автономию личности.

Он явно много думал о конфликте между личной свободой и общим благом. И он считает, что его тело, тело элитного спортсмена, - это его дело, в том числе и в коммерческом смысле.

Что еще ему неизвестно?

Фергус Уолш, редактор отдела медицины

В мире на сегодняшний день использовано более 10 миллиардов доз вакцин. Шестеро из каждых десяти жителей нашей планеты сделали по меньшей мере один укол. Информации более чем достаточно. Как и у всех лекарств, у вакцин от коронавируса есть возможные побочные эффекты, но в целом это лекарства с высоким уровнем безопасности. Они спасли множество жизней, предотвратив тяжелое протекание болезни, и, возможно, защищают от "долгого ковида".

Эти вакцины были разработаны в рекордные сроки, но, как правило, разработка вакцин занимает больше времени, в частности из-за задержек финансирования. Ученые, участвующие в испытаниях вакцин, и одобрившие вакцины регуляторы говорят, что все процедуры безопасности были соблюдены.

Некоторые очень редкие побочные эффекты стали очевидными только после того, как вакциной привили миллионы, и именно поэтому регуляторы день ото дня занимаются мониторингом безопасности препарата.

Не совсем понятно, какая еще информация необходима Новаку Джоковичу. Он говорит, что у него недостаточно информации о "вакцине", как будто вакцина только одна. Но их много. Он элитный спортсмен и риск его заражения низкий, но не нулевой. В конце концов, он сам уже дважды переболел.

В интервью Джокович также коснулся слухов о том, что произошло перед австралийским турниром и его выдворением из страны.

Многие говорили, что Джокович очень удачно переболел коронавирусом в середине декабря, как раз вовремя, чтобы получить разрешение на поездку в Австралию от медиков.

"Я понимаю, что вокруг много критики, и понимаю, что у людей разные теории о том, как для меня это было кстати и как мне в этом смысле повезло", - признал Джокович.

"Но на самом деле заболеть коронавирусом - это не везение. Это некомфортно. Миллионы людей по всему миру страдали и страдают от коронавируса. Поэтому я отношусь к этому вопросу крайне серьезно. Я не хотел бы, чтобы кто-то думал, что я как-то не так воспользовался каким-то механизмом, повернул что-то в свою пользу, чтобы получить отрицательный ПЦР-тест и в конце концов поехать в Австралию", - говорит он.

В ответ на вопрос о том, пытался ли кто-то проводить какие-то манипуляции с тестом Джоковича (ранее Би-би-си обратила внимание на серийный номер теста, который выбивался из общего паттерна), теннисист просто сказал "нет".

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Джокович готов пожертвовать теннисной карьерой ради возможности решать, прививаться ли ему

Теннисист рассказал и о том, как его держали в изоляторе для мигрантов в Мельбурне.

"То, как для меня все закончилось в Австралии, было очень тяжело, это было большим разочарованием", - сказал он.

Адвокаты Джоковича оспорили депортацию теннисиста, подав документы в суд. Они утверждали, что Джокович получил освобождение от организатора турнира Tennis Australia с последующим письмом от министерства внутренних дел, в котором говорится, что ему разрешили въехать в страну. Однако вопросы вызвали его документы на визу.

"Разумеется, никто специально не делал ошибок в декларации, - говорит он. - Ее принял и одобрил федеральный суд Австралии и министр иммиграции.