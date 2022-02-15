Госдума одобрила обращение о признании ДНР и ЛНР напрямую к Путину

59 минут назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Госдума проголосовала за немедленное обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР, выбрав вариант не "Единой России", внесенный накануне, а более жесткий проект КПРФ, предложенный еще в январе на фоне резкого обострения кризиса вокруг Украины.

Вариант "Единой России" предусматривал, что обращение будет обращено не напрямую к Путину - его планировалось направить для дополнительных консультаций в МИД России.

Оба варианта обсуждались больше часа. Коммунисты предлагали не перекладывать ответственность на МИД и помочь Путину в дипломатическом противостоянии с Западом (трансляция велась на сайте Госдумы). При всем уважении к министру Сергею Лаврову и другим сотрудниками министерства, депутаты могут сами принять решение о необходимости поставить перед Путиным такой вопрос, следовало из логики КПРФ.

Затем два проекта обращений о признании ДНР и ЛНР были поставлены на рейтинговое голосование. И неожиданно проект коммунистов набрал больше голосов "за" - 351 против 310.

Лидер "Справедливой России" после такого голосования поблагодарил депутатов "Единой России", голосовавших не за проект своей партии, а за вариант КПРФ.

Голосование в Думе состоялось в тот момент, когда Лавров и министр обороны Сергей Шойгу делали заявления о необходимости дипломатии и частичном завершении учений, что было воспринято экспертами и рынками как сигнал к смягчению геополитической ситуации.

Рубль и акции негативно отреагировали на то, что Госдума проголосовала за обращения о признании ДНР и ЛНР, констатирует Интерфакс.

В чем отличия?

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В понедельник "Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы своей проект постановления, в котором предлагается направить обращение о необходимости признать ДНР и ЛНР независимыми государствами. Аналогичный проект в январе внесла в Госдуму фракция компартии. Авторами проекта обращения "Единой России" стали депутаты Виктор Водолацкий и Артем Туров.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил накануне, что на пленарном заседании оба проекта будут обсуждаться на альтернативной основе. "Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберёт наибольшее количество голосов", - писал Володин в своем телеграм-канале.

После голосования он сказал, что обращение к Путину будет "подписано незамедлительно" и направлено главе государства.

Документ КПРФ предполагал немедленное направление президенту обращения о необходимости признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а проект "Единой России" предусматривает проведение консультаций с МИД.

"Это отложенное решение, вроде такого дамоклова меча, который может в любой момент упасть и приземлиться, - оценивал проект "Единой России" политолог Алексей Макаркин в беседе с Би-би-си. - У коммунистов там все оперативно, однозначно, жестко, а здесь более сложная конструкция, которая оставляет возможность для разных вариантов и для маневра власти".

Политолог Михаил Виноградов предположил, что выбор жесткого варианта КПРФ можно объяснить так: "Если есть настрой российской власти в обмен на деэскалацию объявить тихонечко о признании ДНР и ЛНР, то российская власть получила повод для этого. Если это пока нецелесообразно, то предложение Думы можно спокойно проигнорировать".

Что предлагают коммунисты

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму свой проект постановления по вопросу признания ЛНР и ДНР еще 19 января. В нем предлагается обратиться к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о признании Россией ЛНР и ДНР "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств".

По мнению коммунистов, признание Россией независимости ЛНР и ДНР будет "обоснованным и морально оправданным" и создаст основания для их защиты от внешних угроз.

"Признали Южную Осетию - никто не стреляет, признали Абхазию - никто не стреляет, признали Приднестровье - никто не стреляет. Поэтому решение нормальное", - комментировал проект лидер КПРФ Геннадий Зюганов.