"Ну, сок давала, "Агуша". В Москве нашли двух голодающих младенцев-близнецов

44 минуты назад

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Двух восьмимесячных близнецов нашли в квартире в Москве, детей некоторое время не кормили, они госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура. Там же были обнаружены пьяные родители, сообщили следователи.

"Ночью в квартире жилого дома на улице Плеханова обнаружены двое малолетних детей. Мальчикам восемь месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили. Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц", - говорится в сообщении в телеграм-канале московской прокуратуры.

Родители в это время были в квартире в состоянии алкогольного опьянения, подчеркивается в сообщении.

В 2020 году их лишали родительских прав в отношении восьми других детей - "за длительный асоциальный образ жизни".

И отцу, и матери близнецов предъявили обвинение в покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила РИА Новости представитель московского управления СКР Юлия Иванова. Утром прокуратура сообщала, что дело возбуждено по двум другим статьям - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязание.

Прокуратура опубликовала видео допроса. "Я кормила, но как вам доказать, что я детей кормила... Я покупала… Кашель сильный был у малыша, он у меня кроме питья... Ну, там, сок давала, "Агуша". Он кроме сока у меня ничего не пил", - ответила мать на вопрос, почему она не кормила детей.

Когда родителей спросили, почему их дети оказались в больнице, женщина ответила, что у одного из них "врожденный порок сердца".