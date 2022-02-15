Принц Эндрю урегулировал дело о сексуальном насилии, возбужденное против него в США
Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю урегулировал дело о сексуальном насилии, возбужденное против него в США Вирджинией Джуффре, свидетельствуют судебные документы.
Джуффре подала в суд на герцога Йоркского, утверждая, что он трижды принудил ее к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет.
Принц Эндрю неоднократно отрицал эти обвинения.
В документе, представленном в суд США во вторник, говорится, что пара достигла внесудебного соглашения.
Соглашение, в том числе, включает "существенное пожертвование в пользу госпожи Джуффре", следует из судебных документов.
В нем также сказано, что у принца Эндрю никогда не было намерений очернить личность госпожи Джуффре, и он признает, что она стала жертвой жестокого обращения и несправедливых публичных нападок.
Принц Эндрю пообещал продемонстрировать свое раскаяние в связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления, поддержав борьбу с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации и жертв этой торговли.
В соглашении о досудебном урегулировании также приводятся слова герцога Йоркского о том, что он высоко ценит смелость Вирджинии Джуффре и других людей, переживших насилие.
Принц Эндрю лишился воинских званий, титула и королевского патронажа
Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю сложил с себя воинские титулы и королевские обязанности по патронажу, сообщил Букингемский дворец.