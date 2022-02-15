Принц Эндрю урегулировал дело о сексуальном насилии, возбужденное против него в США

15 февраля 2022, 16:25 GMT Обновлено 34 минуты назад

Автор фото, Virginia Roberts Подпись к фото, Принц Эндрю и Вирджиния Робертс (сейчас Джуффре) в компании подруги Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл в 2001 году

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю урегулировал дело о сексуальном насилии, возбужденное против него в США Вирджинией Джуффре, свидетельствуют судебные документы.

Джуффре подала в суд на герцога Йоркского, утверждая, что он трижды принудил ее к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет.

Принц Эндрю неоднократно отрицал эти обвинения.

В документе, представленном в суд США во вторник, говорится, что пара достигла внесудебного соглашения.

Соглашение, в том числе, включает "существенное пожертвование в пользу госпожи Джуффре", следует из судебных документов.

В нем также сказано, что у принца Эндрю никогда не было намерений очернить личность госпожи Джуффре, и он признает, что она стала жертвой жестокого обращения и несправедливых публичных нападок.

Принц Эндрю пообещал продемонстрировать свое раскаяние в связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления, поддержав борьбу с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации и жертв этой торговли.