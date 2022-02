Реки парацетамола: загрязнение водоемов лекарствами угрожает здоровью человечества

Исследование Йоркского университета, отчет о котором опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, стало одним из самых масштабных в этой области: 258 рек в 100 странах, более тысячи мест забора проб.