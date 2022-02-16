Дайджест: СМИ нашли в пробе Валиевой еще два вещества, на Болдуина подали в суд

47 минут назад

Президент США Джо Байден накануне выступил с заявлением по поводу кризиса вокруг Украины. Он заявил, что возможность нападения со стороны России остается, и отметил, что Вашингтон пока не может подтвердить отвод части российских войск от украинской границы - об этом накануне заявляли в российском минобороны.

Байден также в очередной раз заявил, что надеется на дипломатическое решение ситуации, и подчеркнул, что США не ищут конфронтации с Россией.

"США и НАТО не угрожают России. Украина не угрожает России. В Украине нет ракет ни США, ни НАТО, и у нас нет планов размещать их там, - сказал Байден. - Мы не угрожаем народу России. Мы не пытаемся дестабилизировать ситуацию в России. Граждане России, вы - не враги нам, и, я думаю, вы не хотите кровавой разрушительной войны с Украиной, страной, с которой вас связывают такие тесные узы - семейные, исторические и культурные".

Российский президент Владимир Путин после переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем в Москве заявил, что Россия не хочет войны.

"Поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну", - сказал он.

Автор фото, Gotham/GC Images

Семья оператора Галины Хатчинс, которая погибла на съемочной площадке фильма "Раст" в октябре, подала иск против актера Алека Болдуина, а также других участников съемочного процесса.

Гражданский иск подан в окружной суд штата Нью-Мексико (на его территории проходили съемки) от имени супруга Хатчинс Мэтью и их девятилетнего сына. Истцы обвиняют Болдуина и других лиц в пренебрежении мерами безопасности на съемочной площадке.

"В иске названы имена Алека Болдуина и других лиц, которые несут ответственность за безопасность на съемочной площадке и чье безрассудное поведение и сокращение расходов привели к бессмысленной и трагической смерти Галины Хатчинс", - сказал адвокат Брайан Паниш на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.

Адвокат Алека Болдуина и продюсеров картины Аарон Дайер, в свою очередь, заявил, что любые утверждения о безрассудном поведении актера - ложь.

"Эти протоколы работали на съемках тысяч фильмов с миллионами выстрелов, и еще ни разу не было случая, чтобы на съемочной площадке боевая пуля причинила кому-либо вред, - сказал он. - Актеры должны иметь возможность положиться на оружейников и реквизиторов, а также на ассистентов режиссера, а не решать самостоятельно, безопасно ли использовать оружие".

Автор фото, Anadolu Agency

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой было в общей сложности обнаружено три вещества, которые иногда используются для лечения сердечных заболеваний, пишет New York Times. Ранее сообщалось об обнаружении одного запрещенного препарата - триметазидина.

Согласно документам, которые изучили журналисты и подтвердил человек, принимавший участие в слушаниях в Спортивном арбитражном суде, лаборатория в Стокгольме, которая проводила экспертизу пробы Валиевой, также обнаружила наличие двух других веществ, которые не входят в список запрещенных - гипоксена и L-карнитина. Валиева указала их в анкете допинг-контроля.

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт в беседе с NYT предположил, что эти вещества могли приниматься в комбинации. Сама фигуристка ранее объяснила, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в ее организм с препаратом для сердца, который принимает ее дедушка.

Спортивный врач Валентин Беляевский в комментарии агентству ТАСС отметил, что использование обнаруженных в пробе Валиевой препаратов в связке не имеет никакого смысла.

"Гипоксен - это старье, которое использовали в 90-х годах, - отметил врач. - Он вообще не работает, по препарату нет никаких клинических исследований, его можно пачками есть, это бесполезно. Я не слышал, чтобы его с чем-то комбинировали, особенно с триметазидином".

"L-карнитин - это популярная спортивная добавка, она не влияет на результат. Можно хоть литрами его пить, ничего не произойдет", - сказал он.

Автор фото, AFP

Во вторник стало известно, что сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю урегулировал дело о сексуальном насилии в отношении американки Вирджинии Джуффре, возбужденное против него в США.

В документах, поданных адвокатами принца в суд Южного округа Нью-Йорка, утверждалось, что сторонам удалось урегулировать претензии в досудебном порядке, и 61-летний герцог Йоркский сделает пожертвование в пользу Джуффре.

Британская пресса утверждает, что в рамках соглашения принц Эндрю выплатит 12 млн фунтов стерлингов (около 16 млн долларов или 1,2 млрд рублей). По данным газеты Mirror, часть этой суммы - 2 млн - пойдет на благотворительность, остальные деньги будут в течение месяца переведены Вирджинии Джуффре.

Издание сообщает со ссылкой на источники, что британская королева Елизавета II и принц Чарльз оказали существенное давление на принца Эндрю, чтобы он урегулировал дело. Судебный процесс, который должен был пройти осенью, мог нанести еще больший ущерб королевской семье и омрачить празднование платинового юбилея королевы.

Близкие к принцу источники утверждают, что он по-прежнему настаивает на своей невиновности и верит, что сможет вернуться к общественной жизни.

Daily Telegraph добавляет, что расходы на урегулирование дела частично возьмет на себя Елизавета II, которая в частном порядке помогала сыну оплачивать работу юристов в США.

Автор фото, AFP

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В России могут ввести налог для зарубежных онлайн-дистрибуторов компьютерных игр, в том числе Steam, PlayStation Store и Epic Games, чтобы поддержать российских разработчиков патриотических видеоигр, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, западные компании могут обязать перечислять в российский бюджет 5% от оборота. Правительство рассчитывает таким образом обеспечить фонду поддержки патриотических игр до 10 млрд рублей поступлений в год.

Эксперты считают, что для крупных западных компаний такой сбор не станет существенной нагрузкой, но в то же время опасаются, что собранные средства могут пойти на игровые проекты с политической агитацией.

О планах властей создать фонд поддержки разработчиков видеоигр стало известно весной прошлого года. По данным "Коммерсанта", власти рассматривают и другие меры стимулирования российского игрового рынка, в частности, льготное налогообложение для местных разработчиков.

Автор фото, ESA

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