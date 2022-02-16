Олимпиада-2022: серебро у российских биатлонисток в эстафете и победа в четвертьфинале по хоккею

45 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Серебряные медалистки - Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина

Российские биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевали серебряные медали Олимпийских игр в эстафетной гонке.

После второго этапа россиянки вышли в лидеры. Но на третьем этапе Светлана Миронова четырежды ошиблась на стойке и ушла на штрафной круг. На последнем этапе Ульяна Нигматуллина обогнала итальянскую спортсменку и пришла к финишу второй.

Золото - у сборной команды Швеции.

Фигурное катание

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой было в общей сложности обнаружено три вещества, которые иногда используются для лечения сердечных заболеваний, об этом пишет New York Times со ссылкой на заяление главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта.

По его словам эти препараты в комбинации могут использоваться для повышения выносливости.

Ранее сообщалось об обнаружении одного запрещенного препарата - триметазидина. Согласно документам, которые изучили журналисты и подтвердил человек, принимавший участие в слушаниях в Спортивном арбитражном суде, лаборатория в Стокгольме, которая проводила экспертизу пробы Валиевой, также обнаружила в ней два других вещества, которые не входят в список запрещенных - гипоксена и L-карнитина. Валиева указала их в анкете допинг-контроля.

Сама фигуристка ранее объяснила, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в ее организм с препаратом для сердца, который принимает ее дедушка.

В среду Валиева, лидирующая после короткой программы на Олимпиаде, безошибочно откатала тренировку произвольной программы. Сама произольная программа у фигуристок намечена на 17 февраля.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тренировка произвольной программы Камилы Валиевой

Между тем, в МОК заявили, что ситуация, сложившаяся вокруг российской фигуристки, может быть очень чувствительной для нее лично, при этом приоритетом Олимпийского комитета является благополучие Валиевой.

"Она находится в центре множества спекуляций. Ей, должно быть, очень тяжело, - сказал представитель МОК Марк Адамс. - Конечно, мы поддерживаем связь с командой. Ее благополучие является главным приоритетом команды, и, очевидно, мы очень заботимся об этом".

Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине, обыграв Данию со счетом 3:1.

Шайбы у россиян забросили Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. У датчан шайбу забросил Франс Нильсен.

В полуфинале Олимпиады сборная России сыграет с победителем матча Швеция - Канада. Об этом стало известно, после того как сборная Финляндии обыграла Швейцарию в четвертьфинале со счетом 5:1.

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. В 2018 году они выиграли Олимпиаду под руководством Олега Знарка.

Керлинг

Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Великобритании в заключительном матче кругового турнира со счетом 6:8.

Таким образом россияне не смогли выйти в полуфинал.

Лыжи

Автор фото, EPA Подпись к фото, Наталья Непряева (в центре) финишировала третьей

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами Игр-2022 в Пекине в лыжном командном спринте.

Победу одержала сборная Германии, серебро у сборной Швеции.