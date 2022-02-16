Кризис вокруг Украины: НАТО пока не видит признаков отвода российских войск от границ

26 минут назад

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пока не видит признаков отвода российских войск от границ Украины, которые бы свидетельствовали о реальном намерении Москвы снизить напряженность. Ранее российские власти заявили, что часть соединений возвращается в места своей постоянной дислокации после учений, они также говорили о намерении продолжать попытки урегулировать свои разногласия с Западом дипломатическим путем.

"Мы услышали сигналы от Москвы о готовности продолжать дипломатические усилия, но пока не увидели какой-либо деэскалации на месте событий, - сказал Столтенберг в среду перед встречей с министрами обороны альянса. - Напротив, похоже, что Россия продолжает наращивать свой военный потенциал".

Как передает агентство Интерфакс, в ответ на эти слова Столтенберга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Определенный, наверное, гандикап присутствует в системе оценки ситуации, положения дел у НАТО. Это, наверняка, не даёт возможность представителям НАТО трезво оценивать ситуацию".

Ранее Москва объявила, что участвовавшие в совместных учениях с белорусскими военными подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начали возвращение в свои воинские гарнизоны. Накануне окончание части учений анонсировал министр Сергей Шойгу, остальные учения, по его словам, завершатся в скором времени.

В числе прочего, согласно заявлениям министерства обороны, военные и техника возвращаются после учений в Крыму (аннексирован Россией в 2014 году). Они вернутся в места постоянной дислокации, в том числе в Дагестан и Северную Осетию.

Столтенберг накануне также заявлял, что не видит никаких доказательств отвода российских войск от границы с Украиной.

Украина отмечает День единения

Тем временем Украина в среду отмечает День единения, который президент Владимир Зеленский назначил на 16 февраля на фоне сообщений о готовящемся в этот день новом вторжении России на территорию Украины.

Сам Зеленский отправляется в Мариуполь - город в Донецкой области, который остается под контролем украинских властей и в котором находятся некоторые важнейшие предприятия. Туда же прибыл богатейший бизнесмен страны Ринат Ахметов, о временном отъезде которого из страны недавно сообщали украинские СМИ.

Автор фото, Getty Images

"Великий народ великой Украины, доброе утро тебе, - начал свое обращение по случаю нового праздника Зеленский. - Мы у себя дома - мы в Украине. И никто наш дом не будет так любить, как мы его любим. И никто, только мы вместе, можем наш дом защитить".