В Новой Зеландии обнаружена новорожденная "акула-призрак"

23 минуты назад

Автор фото, Brit Finucci Подпись к фото, Новорожденная "акула-призрак", обнаруженная в Новой Зеландии

Новозеландские ученые обнаружили новорожденную химеру (этих рыб также называют "акулами-призраками", хотя к надотряду акул они не относятся). Эксперты говорят, что такого рода находки делаются чрезвычайно редко, поскольку химеры живут на большой глубине и в живой природе их заметить очень нелегко.

Только что вылупившаяся химера найдена на глубине около 1,2 км около Южного острова Новой Зеландии.

По мнению экспертов, находка позволит получить больше сведений о жизни химерообразных и их развитии. Один из членов научной группы, доктор Брит Финуччи рассказала Би-би-си, что новорожденная "акула-призрак" была найдена случайно, когда в океане проводились общие исследования морской жизни на большой глубине.

"Глубоководных рыб обычно найти очень нелегко, а химер - в особенности. Они, как правило, ведут себя очень скрытно, - говорит Финуччи. - Поэтому мы их видим довольно редко".

Члены научной группы из новозеландского Национального института исследования вод и атмосферы считают, что обнаруженная ими химера только что родилась, поскольку ее желудок все еще был наполнен желтком, которым мальки питаются перед тем, как вылупиться.

Автор фото, Brit Finucci Подпись к фото, Так выглядят икринки, из которых вылупляются химеры

Эмбрионы химер развиваются в икринках, которые самки откладывают на дно.

По словам Финуччи, только что родившиеся "акулы-призраки" ведут себя не так, как взрослые особи, поэтому эта находка может иметь большое значение.

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"Среда обитания мальков может быть совсем иной, они иначе питаются и даже могут очень отличаться от взрослых по внешнему виду, - объясняет ученая. - Обнаружив мальков, мы можем составить лучшее представление о биологии и некоторых экологических характеристиках химер".

Профессор говорит, что теперь ученым предстоит определить, к какому именно виду химерообразных относится обнаруженная ими рыба.

"Мы возьмем небольшой образец ткани и проведем генетический анализ, - рассказывает Финуччи. - После этого нам предстоит сделать очень много разных морфометрических измерений, то есть изучить параметры тела рыбы, и это тоже поможет нам понять, с каким конкретным видом мы имеем дело".

Химеры не относятся к надотряду акул, однако являются их родственниками, они также близки к скатам. "Акулы-призраки" являются хрящевыми рыбами, то есть их скелет состоит из хрящей, что дает им крайне необычный, словно бы неземной, внешний вид.

Большинство видов химер живут на большой глубине, хотя некоторые предпочитают мелкие прибрежные воды.