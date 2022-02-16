Обвиняемый в США лидер хакерской группировки признал вину в Москве

15 минут назад

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Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте одного из предполагаемых лидеров The Infraud Organization Андрея Новака. Это хакерское сообщество, действовавшее в даркнете в 2010-2018 годы. Минюст США называет его одной из крупнейших группировок, причастных к IT-преступлениям в стране.

21 января Тверской суд Москвы заключил Новака в СИЗО до 18 марта. На следующий день об этом сообщил ТАСС со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. Теперь же выясняется, что предполагаемый хакер сам пришел к следователям с повинной.

Сотрудники ФСБ задержали чеырех участников The Infraud Organization, предполагаемый основатель которой Новак был объявлен в розыск в США по обвинению в кибермошенничестве, рассказывал собеседник агентства. Новака отправили в изолятор, а остальных - под домашний арест.

За неделю до этого ФСБ заявила, что по запросу США провела операцию против одной из крупнейших в мире групп кибермошенников REvil. Это произошло спустя несколько дней после телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена, во время которого президенты обсуждали тему кибербезопасности.

Новака СМИ называют одним из лидеров The Infraud Organization, однако правоохранительные органы эту тему не комментируют, и в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, название The Infraud Organization вообще не упоминается.

Минюст США оценивал ущерб от деятельности этой хакерской группировки, существовавшей с 2010 года, как минимум в 530 млн долларов.

В России Новака обвиняют в неправомерном обороте средств платежей организованной группой (ст. 187 УК РФ), ему грозит до семи лет колонии.

Как следует из апелляционной жалобы на арест, которую сейчас отклонил Мосгорсуд, Новак сам явился с повинной в следственный отдел по Тверскому району Москвы и "активно способствовал расследованию", что может облегчить наказание, пишет РИА Новости.

"После того как Новак изобличил себя, изобличил [других предполагаемых хакеров] Кирилла Самокутяева, а также Марка и Константина Бергманов, нет оснований полагать, что он может повлиять на расследование дела", - заявил его адвокат на заседании Мосгорсуда.

"Более семи лет он не вовлечен в деятельность сервиса UniCC, которая в общем-то и расследуется в рамках этого уголовного дела", - цитирует адвоката Интерфакс (UniCC - сервис, где хакеры обменивались и продавали украденную информацию о платежных картах).

Что такое The Infraud Organization

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Как писала Би-би-си, в начале 2018 года в США были предъявлены заочные обвинения 36 предполагаемым хакерам из The Infraud Organization, в том числе Новаку.

Основателем группы называли украинца Святослава Бондаренко (в пресс-релизе прокуратуры его фамилию тогда написали как Bondarkeno), который бесследно исчез в 2015 году, а среди участников были россияне, украинцы, египтянин, пакистанец, британец, итальянец и т.д.

В США в 2018 году были взяты под стражу лишь 13 обвиняемых. "Преступникам не спрятаться за экраном компьютера!" - заявил тогда главный федеральный прокурор Невады Дейл Илисон.

Согласно обвинительному заключению, группировку создал в октябре 2010 года 34-летний Бондаренко (клички Обнон, Ректор и Хелкерн). По версии американской прокуратуры, члены организации продавали на автоматизированных торговых сайтах похищенные реквизиты кредитных карт, ворованную финансовую и банковскую информацию и вредоносные программы. Члены группировки не называли друг друга по имени и пользовались никами.

Бондаренко открыл сайт Infraud 14 октября 2010 года и обещал на нем "комфортабельное и безопасное место для встреч профессиональных людей, для которых кардинг и хакинг являются образом жизни".

В России о задержании членов The Infraud Organization ранее ничего официально не сообщалось.

Два дня назад суд в Екатеринбурге приговорил предполагаемого лидера хакерской группировки Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима. Ему и еще двум десяткам хакеров предъявили обвинение в хищении 1,2 млрд рублей со счетов российских банков и коммерческих организаций с помощью вредоносного программного обеспечения. Козловский утверждал, что якобы был завербован российской ФСБ и выполнял приказы спецслужбы, в том числе в США.

В частности, он заявлял, что по указанию ФСБ якобы участвовал во взломе серверов Демократической партии США и переписки Хиллари Клинтон, однако более 170 компьютерных экспертиз это не подтвердили, утверждает источник РИА Новости.