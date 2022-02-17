Кризис вокруг Украины: в США заявили о наращивании российских войск у границы

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинские пограничники патрулируют границу в Черниговской области

Утверждения России об отводе войск от границы с Украиной не соответствуют действительности, заявил на условиях анонимности высокопоставленный представитель властей США. Он утверждает, что в последние дни к границе прибыли еще 7 тысяч военных. Минобороны России и не заявляло об отводе войск - речь шла лишь об окончании части учений без упоминания Украины и связанного с ней кризиса. Другие учения продолжаются, а рубль падает на новостях об обстрелах в Донбассе.

Еще 7 тысяч военных?

Анонимный источник выступил перед журналистами нескольких изданий. Это не первый случай, когда оценка угрозы российского вторжения на Украину дается в таком формате. Он заявил, что Россия может использовать ложный предлог для вторжения в Украину, причем произойти это может "в любой момент" (такие прогнозы в Вашингтоне звучали и ранее).

В последние дни к границе были перемещены еще до 7 тысяч военнослужащих, некоторые из них прибыли в среду, заявил высокопоставленный чиновник в администрации президента США, не предоставив доказательств, пишет агентство Рейтер. На то, что, как и ранее, спикер не смог предоставить подтверждение своих слов, обращает внимание и агентство Блумберг.

Во вторник представитель министерства обороны России заявил, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в свои воинские гарнизоны. В понедельник окончание части учений анонсировал министр Сергей Шойгу. Российские военные не упоминали в этом контексте Украину, но показывали видео с военной техникой, покидающей аннексированный в 2014 году Крым.

"Вчера российское правительство заявило, что отводит войска от Украины. Это заявление привлекло внимание - как в США, так и во всем мире. Но теперь мы знаем, что это было неправдой", - цитирует анонимного собеседника журналистов портал Axios. Источник предположил, что Москва "лишь на словах" заявляет о готовности к дипломатии, а на деле "готовится к войне". В понедельник о необходимости продолжать диалог говорил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы видим обратное"

Публичные заявления на этот счет также были сделаны. "Вот что Россия говорит - и вот что Россия делает. И мы не наблюдаем никакого вывода ее войск, - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. - Мы по-прежнему видим, что критически важные подразделения движутся к границе, а не от границы", - добавил он.

Его коллега - представитель Госдепартамента США Нед Прайс - тоже рассказал журналистам, что в Вашингтоне не видят попыток деэскалации со стороны России: "Мы видим обратное. В последние недели и даже в последние дни больше российских войск, а не меньше. И они выдвигаются, что вызывает беспокойство, на боевые позиции".

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Прайс также выразил озабоченность словами президента России Владимира Путина о геноциде в Донбассе, которые, по его мнению, лишены каких-либо оснований. Подобные заявления могут быть использованы как повод для военных действий против Украины, считает представитель Госдепа.

Во вторник на пресс-конференции после переговоров с Путиным канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что в 1999 году в Югославии была угроза геноцида, на которую отреагировали в НАТО. "По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, - это и есть геноцид", - отреагировал на это Путин.

На следующий день Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Донбассе в прошлом году "пяти стихийных массовых захоронений". СКР утверждает, что это местные жители, погибшие в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже выразила опасение, что это уголовное дело может быть дезинформацией и предлогом для вторжения. Вслед за президентом США Джо Байденом она повторила, что нападение может произойти в любой момент.

Байден и Шольц тем временем обсудили кризис вокруг Украины и вопрос усиления восточного фланга НАТО на случай вторжения России, сообщает Белый дом.

О том, что Россия продолжает наращивать свой военный потенциал на границе с Украиной, что противоречит заявлениям Москвы о выводе войск, накануне говорил и глава британской военной разведки Джим Хокенхалл. "Мы не видели доказательств того, что Россия отвела войска от границ Украины, - заявил генерал Хокенхалл, который крайне редко выступает публично. - Вопреки их утверждениям, Россия продолжает наращивать военный потенциал вблизи Украины".

По данным Хокенхалла, наблюдается перемещение к границам Украины дополнительной бронетехники, вертолетов и полевого госпиталя. "У России есть военная мощь для вторжения", - резюмировал генерал.

О том, что и НАТО не видит никаких признаков отвода российских военных, накануне сообщал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом же сказал Би-би-си президент Украины Владимир Зеленский: "Пока не видим никакого отвода войск. Мы только что услышали об этом".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинские военные тоже проводят учения, на которых в среду присутствовал президент Зеленский

СМИ со ссылкой на американские власти анонсировали вторжение России на Украину 15-16 февраля. Вторжения не произошло.

Москва неоднократно отрицала агрессивные планы в отношении Киева, несмотря на то, что у границы сосредоточено более 100 тысяч военнослужащих. Российские власти заявляют о своем праве перемещать войска на своей территории, а озабоченность Запада по поводу вторжения называют "истерией".

Представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что "представители многих стран Запада, многих организаций", в том числе НАТО, ведут своими заявлениями "неприкрытую информационную агрессию" против России и "реального положения дел".

Новые учения

Тем временем российские военные сообщили, что в Южном военном округе, то есть недалеко от границы с Украиной, прошли новые маневры - тактико-специальное учение со спецназом, на котором отрабатывались действия в тылу условного противника.

"Экипажи вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор" армейской авиации ЮВО ночью обеспечили скрытную высадку групп спецназа в тыл условного противника на удалении до 5 тысяч метров. Дальнейшее передвижение в тыл "противника" осуществлялось на бронемашинах "Тайфун" и "Тигр". Благодаря информации от разведывательных подразделений рейдовые группы смогли избежать столкновения с дозорными группами и скрытно пройти через минно-взрывное заграждение", - говорится в сообщении.

Автор фото, EPA/Russian defence ministry Подпись к фото, Минобороны России опубликовало фотографии и видео, демонстрирующие отвод танков и другой военной техники с учений

Ситуация с обстрелами в Донбассе

Самопровозглашенные республики Донбасса в четверг заявили об обстрелах с украинской стороны.

"За последние сутки обстановка на линии боевого соприкосновения существенно обострилась", - заявил представитель милиции ЛНР Ян Лещенко. Там заявляют о восьми обстрелах, в том числе с использованием минометов калибра 120 мм и гранатометов. Вооруженные формирования ЛНР открыли ответный огонь по позициям вооруженных сил Украины, сказал представитель Луганска в контактной группе по Донбассу Родион Мирошник.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Конфликт на Украине: Страх остаться без дома

В ДНР сообщили о минометном обстреле Горловки украинскими военными. "Из поселка Ленинское по Горловке (поселок шахты имени Гагарина) выпущено 16 мин калибра 82 мм, из Майорска по Горловке (поселок шахты имени Изотова) выпущено 16 мин калибра 82 мм", - утверждается в сообщении. В ДНР также заявляют о резком росте напряженности на линии соприкосновения.

В свою очередь украинский штаб заявляет об обстреле боевиками детского сада в Станице Луганской. По его данным, во время артиллерийских ударов снаряды попали в здание, в результате чего пострадали, по предварительной информации, две женщины.

Автор фото, FACEBOOK ООС Подпись к фото, Украинская сторона заявляет, что под обстрел со стороны ЛНР попал детский сад

"Обстановка нагнетается, - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией в Донбассе. - Мы слышим на протяжении суток последних сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе. Но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один представитель западный, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения".

Заявления самопровозглашенных республик Донбасса пока не находят подтверждений. В мониторинговой миссии ОБСЕ пока не фиксируют роста напряженности на линии соприкосновения, говорится в ежедневном отчете миссии. За сутки миссия зафиксировала 24 нарушения режима прекращения огня, включая пять взрывов. Сутками ранее было 17 нарушений.