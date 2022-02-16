СМИ: В Москве по делу об экстремизме задержан политолог Валерий Соловей

час назад

Автор фото, Mikhail Tereschenko/Tass

Политолог Валерий Соловей и его сын Павел задержаны в Москве, у них дома прошли обыски по уголовному делу об экстремизме, сообщают российские СМИ.

В отношении Соловья возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. По словам источника агентства, сейчас Соловей находится на допросе в Следственном комитете. Об этом сообщает и ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Спортивный телеграм-канал "Мутко против" сообщает, что следователи также пришли с обысками к редактору "Матч ТВ" Федору Соловью, их родственнику.

Чем известен Валерий Соловей

61-летний Валерий Соловей - историк по образованию, доктор исторических наук, бывший сотрудник Института российской истории РАН и бывший преподаватель МГИМО.

В последние годы Соловей главным образом привлекал внимание благодаря резонансным высказываниям о российских политиках и прогнозах, которые в основном не сбывались. В 2020 году он обещал, что премьер-министра Михаила Мишустина уволят с должности. Политолог также предсказывал отставку спикера Госдума Вячеслава Володина и утверждал, что Владимир Путин якобы обещал отправить того послом в Киев.

Что касается самого Путина, Соловей неоднократно заявлял, что российский президент якобы тяжело болен. В начале 2020 года британские таблоиды писали со ссылкой на политолога, что у Путина якобы есть симптомы болезни Паркинсона и он собирается выбрать преемника. Публикации даже комментировали в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил тогда, что у Путина "отменное здоровье".

Весной 2020 радио "Эхо Москвы", где часто выступает Соловей, пришлось по требованию Роскомнадзора удалить запись программы "Особое мнение", в которой политолог заявил, что российские власти скрывают настоящие цифры смертности от коронавируса.

Соловей неоднократно утверждал, что высокопоставленные российские политики увлекаются оккультизмом и якобы участвуют в "обрядах черномагического свойства" и даже обращаются к шаманам при принятии важных решений, касающихся будущего страны. На прошлой неделе политолог заявил, что в сочинской резиденции Владимира Путина якобы принесли в жертву орла для победы России в потенциальном противостоянии с Украиной.

В 2012 году Соловей, автор нескольких книг о русском национализме, пытался создать политическую партию националистического толка "Новая сила". Ее не зарегистрировал минюст. Соловей утверждал, что деятельность партии была заморожена из-за того, что ей "угрожали репрессиями".