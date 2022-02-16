Суд обязал автодилера "Рольф" выплатить почти 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры

53 минуты назад

Автор фото, Anton Vaganov/TASS

Химкинский городской суд Московской области в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры к автодилеру "Рольф" и основателю компании Сергею Петрову на общую сумму в 19,4 млрд рублей. В отношении экс-депутата Госдумы Петрова возбуждено уголовное дело, он находится не в России.

В своем иске Генпрокуратура утверждала, что Петров управлял "Рольфом", будучи депутатом, и не декларировал свои доходы от деятельности компании.

В ноябре судебные приставы заблокировали средства на одном из счетов "Рольфа", а Генпрокуратура подала иск о взыскании с компании почти 13 млрд рублей. В декабре ведомство увеличило сумму исковых требований до 19,4 млрд рублей.

Адвокат Петрова Анатолий Куприянов сообщил Интерфаксу, что решение будет обжаловано в Московском областном суде.

"В процессе выяснилось, что никаких законных оснований для такого решения нет. Фактически суд ввел новое наказание - гражданско-правовую конфискацию, которая у нас не предусмотрена никаким законом", - заявил агентству адвокат.

Сам Петров ранее заявлял, что не согласен с выдвинутыми против него и его компании обвинениями.

Дело "Рольфа"

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства "Рольфа" в июне 2019 года. Помимо Сергея Петрова и бывшего топ-менеджера компании Анатолия Кайро, по нему проходят также бывший генеральный директор "Рольфа" Татьяна Луковецкая и гендиректор кипрской Panabel Limited Георгия Кафкалия.

Петров, Луковецкая и Кафкалия находятся за границей, в России они заочно арестованы. Следствие обвиняет их в выводе за рубеж 4 млрд рублей по подложным документам.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Враги силовиков - это бизнес: Петров о деле против "Рольфа"

По версии следствия, в 2014 году Сергей Петров, "являвшийся фактическим владельцем и руководителем" трех компаний - "Рольф", "Рольф Эстейт" и кипрской "Панабел Лимитед" - вступил в сговор с руководителями этих компаний. Они якобы договорились перечислить доход от деятельности "Рольфа" в России на счета "Панабел" и заключили для этого договор купли-продажи.

"Рольф" купил у "Панабел" акции "Рольф Эстейт". Следствие считает, что стоимость акций была многократно завышена. Сумма сделки составила 4 млрд рублей. Деньги перечислили на счет "Панабел" в австрийском банке, утверждает следствие.

Кто такой Сергей Петров

Помимо бизнеса Сергей Петров активно занимался политикой и был депутатом Госдумы V и VI созывов от партии "Справедливая Россия". Он открыто критиковал власти за многие решения.

В частности, он был в числе семи парламентариев, голосовавших против "закона Димы Яковлева", который запрещает иностранное усыновление, а также голосовал против "пакета Яровой" - законов о регулировании деятельности операторов связи и расширении полномочий правоохранительных органов.

Петров говорил, что уголовное дело связано с его политической деятельностью. Некоторые прокремлевские издания накуне обысков в "Рольфе" в 2019 году писали, что Петров был одним из спонсоров Фонда борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован) Алексея Навального.