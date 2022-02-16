"Аппетиты будут расти во время еды". Как Роскомнадзор приземляет западные сервисы рублем

19 минут назад

Автор фото, Getty Images

Роскомнадзор до конца февраля примет санкции в отношении иностранных IT-компаний, которые не начали исполнять закон о "приземлении". Им грозят запрет на рекламу и блокировки. К "приземлению" в России не приступили шесть компаний, в том числе Google, Meta и Telegram.

Попавшие в реестр российского медиарегулятора иностранные IT-компании должны были к 1 января открыть официальные представительства в России. Закон о "приземлении" некоторые эксперты называют "законом о заложниках".

Кроме открытия представительства, компании должны создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с госорганами и опубликовать на своих сайтах форму обратной связи с российскими пользователями.

В реестр Роскомнадзора могут попасть ресурсы с суточной аудиторией от 500 тысяч пользователей. В прошлом году регулятор назвал 13 компаний, владеющих 22 информационными ресурсами, на которые распространяется действие закона. Среди них мировые IT-гиганты, например, Google (владеет YouTube), Apple, Meta Platforms (Facebook, Instagram и WhatsApp), Telegram, Twitter, TikTok, Zoom, Viber, Pinterest, Spotify, Twitch, Likee и мессенджер для геймеров Discord.

В среду, 16 февраля, на заседании комитета Госдумы по информационной политике представитель Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что лишь две компании "в стопроцентной мере" выполнили требования закона.

За отказ "приземляться" в России компаниям грозят штрафы и ограничения вплоть до блокировки сервисов. К компаниям, которые не начали "приземляться" вообще, применят меры до конца месяца, пообещал Субботин.

По мнению экспертов, закон о "приземлении" приняли, когда у российских властей не осталось рычагов давления на зарубежные IT-компании. Штрафы, которые предполагают другие законы, малоэффективны.

Кто уже выполнил требования закона?

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В начале февраля в Роскомнадзоре сообщили, что шесть компаний создали личный кабинет на сайте ведомства, в том числе Twitter, а пять - разместили на своих сайтах форму обратной связи для россиян.

Представительства в России открыли Apple и Spotify. У Apple уже было было юридическое лицо в России - "Эппл Рус". Для исполнения закона о "приземлении" компания открыла дополнительное юрлицо, отметив, что именно оно является представительством "Эппл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед" в Москве. Из базы данных "СПАРК-Интерфакс" следует, что представительство Apple открыто по тому же адресу, что и "Эппл Рус".

В Роскомнадзоре отметили, что таким образом Apple выполнила почти все требования закона. Компании осталось установить счетчик посещаемости на своем сайте - тот, что рекомендовал Роскомнадзор.

Требование о счетчике не прописано в законе о "приземлении". Соцсети должны его устанавливать по требованию другого закона - о самоконтроле социальных сетей. Роскомнадзор не пояснил, на какой сайт этот счетчик должна поставить Apple. Би-би-си направила запрос регулятору и ожидает ответа. Всего трекеров, рекомендованных Роскомнадзором, десять, в том числе, например, "Яндекс.Метрика" и Mediascope.

Представитель TikTok Сергей Соколов в среду заявил, что компания готова открыть локальный офис. "Мы запустили этот процесс. Будем создавать юридическое лицо. Этот процесс оказался непростым. Штаб-квартира была бы признательна, если бы нам дали время закончить этот процесс", - сказал Соколов на заседании комитета по информполитике.

О намерении открыть представительства также заявили представители Zoom и Likeme (создала приложение Likee - аналог TikTok). Компания уже выполнила два других требования и поставила счетчик MyTracker, рекомендованный Роскомнадзором, сообщил на заседании комитета представитель Likeme в России Дмитрий Щербинин. Документы, подтверждающие создание юрлица в России, медиарегулятору направила и компания Viber.

Ведущий юрист проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян предполагает, что Google, Meta и Telegram будут оттягивать исполнение требований до последнего. "Для крупных международных компаний это чревато: "приземлившись" в России, они дадут повод для других - создавать подобное законодательство. Это противоречит глобальной политике компаний", - говорит Дарбинян.

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, Митинг за свободу интернета в Москве. 2018 год

Зачем нужен этот закон?

О подготовке законопроекта о "приземлении" стало известно в мае 2021 года. 21 мая документ внесли в Госдуму. Вскоре закон приняли, а в июле его подписал президент Владимир Путин. В пояснительной записке отмечалось, что закон поможет "обеспечить защиту российских пользователей от возможного деструктивного воздействия".

Законопроект курировал комитет Госдумы по информационной политике во главе с депутатом Александром Хинштейном. Он же был автором законопроекта о штрафах за отказ удалять запрещенную информацию в соцсетях.

По этой статье административного кодекса в 2021 году зарубежные компании, владеющие самыми популярными соцсетями, штрафовали на миллионы и миллиарды рублей. В конце 2021 года оборотные штрафы размером 2-7 млрд рублей получили Meta и Google. В январе Meta попыталась оспорить это решение, но суд отклонил апелляцию.

Принудительно взыскать эти штрафы с компаний при отсутствии у них представительств и штата в России сложно. Эту проблему для властей и решает закон о "приземлении" - открытые в России юрлица можно будет привлекать к административной и уголовной ответственности.

"Задача Роскомнадзора - подчинить компании, чтобы местные представители отвечали за вопросы, связанные с удалением того или иного контента или, наоборот, восстановлением доступа к такому контенту", - говорит Саркис Дарбинян из "Роскомсвободы".

Авторы законопроекта акцентировали внимание на том, что компании, которым принадлежат самые популярные у российской аудитории соцсети, работают вне российской юрисдикции.

У компаний Google и Apple в России и до закона о приземлении были юрлица, но они не были официальными представительствами, что отмечалось в пояснительной записке к законопроекту и на чем настаивали сами компании.

За счет закона о "приземлении" у российских властей появляются дополнительные рычаги воздействия на иностранные компании. Открывая представительства в России, зарубежные компании вступают в прямой контакт с российскими властями, в том числе правоохранительными органами.

Автор фото, Getty Images

Основной риск, связанный с открытием представительства в России, заключается в том, что власти могут использовать адрес представительства для направления официальных уведомлений и для проведения судебных процессов против головной организации в российской юрисдикции, отмечает адвокат, старший партнер проекта "Сетевые Свободы" Станислав Селезнев.

Другие риски - арест имущества (в случае отказа выплачивать штрафы), обыски и привлечение сотрудников представительств к уголовной ответственности.

Правда, в представительстве может быть никто не устроен, а функции руководителя можно передать на аутсорс внешнему управляющему по решению учредителя, отмечает Селезнев.

Дарбинян из "Роскомсвободы" считает, что в текущем виде "приземление" кажется очень легким процессом, но не исключено, что вскоре закон ужесточат, прописав в нем новые требования к представительствам. "Его приняли в достаточно мягком формате, но его не зря называют законом о заложниках в IT-кругах, потому что, очевидно, что аппетиты будут расти во время еды", - считает юрист.

Предполагает ли закон блокировки?

Короткий ответ - да. Это одна из мер принуждения компаний к "приземлению", прописанная в законе.

Но предусмотрены и другие чувствительные санкции. Среди мер - запрет на распространение рекламы на сайтах, ограничение приема платежей от российских физических и юридических лиц и запреты на сбор персональных данных пользователей и поисковую выдачу. Роскомнадзор также может замедлить трафик неподчинившихся ресурсов.

К этим мерам могут добавить и штрафы: в среду комитет госдумы по информационной политике направил в правительство законопроект о введении оборотных штрафов за невыполнение закона о "приземлении".

Впрочем, власти могли заблокировать или замедлить соцсети и раньше - так же, как это было сделано с "Твиттером" и рекрутинговой соцсетью LinkedIn. У властей достаточно формальных оснований для блокировок, уверены эксперты.

В марте 2021 года российские власти начали замедлять "Твиттер" за отказ соцсети удалять запрещенные в России публикации. К тому времени у Роскомнадзора были данные о 3168 неудаленных материалах.

Российские власти давно могли заблокировать и "Фейсбук" - например, за отказ переносить данные о российских пользователях в Россию. Хранение персональных данных российских пользователей на территории страны предусмотрено с 2015 года "антитеррористическим пакетом" законов депутата Ирины Яровой.

Роскомнадзор потребовал от "Фейсбука" перенести серверы в Россию еще в 2016 году. Соцсети уже и угрожали блокировкой, и штрафовали, но до ограничения доступа пока не дошло.

Именно за отказ перенести серверы с данными в Россию в 2016 году решением Таганского суда Москвы на территории России заблокировали рекрутинговую соцсеть LinkedIn.

Автор телеграм-канала "ЗаТелеком" Михаил Климарев считает, что у властей нет задачи заблокировать соцсети, потому что это приведет к серьезным последствиям - политическим и экономическим.