Хармса закрасят летом. Граффити на стене в Петербурге отстоять не удалось

Анна Пушкарская

Би-би-си, Петербург

час назад

Автор фото, Sergei Konkov/TASS

Суд в Петербурге отложил рассмотрение в апелляции решения об уничтожении граффити с портретом Даниила Хармса на торце дома, где он жил. Чиновники и собственники дома договорились подписать мировое соглашение о замене граффити световой проекцией. Спасти несанкционированный рисунок не удалось даже на фоне громкого скандала из-за увольнения учительницы петербургской гимназии после чтения на уроке стихов обэриутов, репрессированных в годы сталинского террора.

Хармс смотрит на улицу Маяковского как бы из-за угла - с портрета на узком торце между фасадами дома 11 "А". Если загуглить этот адрес на карте, она выдаст значок достопримечательности с подписью "Портрет Хармса". В конце прошлого года суд в Петербурге решил, что граффити жители дома должны в течение месяца закрасить. В день рассмотрения дела в апелляции власти и управляющее домом ТСЖ объявили о компромиссном варианте - несанкционированную достопримечательность закрасят летом, а после уничтожения заменят световой проекцией. Проект обещают согласовать с жильцами, но уже ясно, что защитники граффити шестилетнюю борьбу за него проиграли.

На прошлой неделе имя Хармса попало в топ новостей. Учительница Серафима Сапрыкина рассказала в "Фейсбуке" о том, что после урока с чтением стихов обэриутов директор школы якобы назвала их врагами народа и пособниками фашистов. В ответ директор и чиновники стали восхвалять Хармса. На госканале "Россия" ведущий Дмитрий Киселев назвал его и "нашим талантливейшим поэтом" и "гордостью отечественной словесности". А журналист Алексей Пивоваров в программе "Редакция" на канале в Youtube предположил, что скандал позволит граффити "отмазаться" от уничтожения.

Кто и почему вел шестилетнюю борьбу из-за уличного рисунка высотой в пару этажей?

"Классный" или "устрашающий"? Первая попытка закрасить Хармса

Хармс жил в этом доме до ареста. Здесь его арестовали в 1941 году перед началом блокады за "клеветнические пораженческие настроения". Зимой 1942 года он умер от голода в тюремной психушке, в 1960-м его реабилитировали.

По соседству с Хармсом жил Маяковский. После его смерти улицу, бывшую Надеждинскую, назвали именем поэта и поставили на ней Маяковскому памятник. Памятника Хармсу на этой улице нет. К годовщине его смерти 2 февраля 2016 года стрит-арт-художники Паша Кас и Павел Мокич договорились с жильцами дома и председателем ТСЖ, вырезали трафарет, поднялись на автовышке под крышу и "впечатали Хармса", по их словам, в историю.

Первыми гонителями граффити сразу после его появления оказались петербургские журналисты Вадим Кузьмицкий и Дмитрий Ратников. Они отправили в администрацию города запрос о законности рисунка на фасаде.

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Журналистов в соцсетях обвиняли в стукачестве. Кузьмицкий утверждал, что "устрашающий", по его мнению, силуэт Хармса не должен становиться доминантой перекрестка исторических улиц. А "одобряют и уделяют ему такое внимание потому только, что Хармс сейчас в моде. Вроде Бродского".

Ратникову - на тот момент главреду градозащитного медиа "Канонер" - граффити на доме Хармса даже нравится. Но то, что он "классный", не значит, что на фасадах в центре города можно рисовать все, что "кто-то захочет", доказывал он.

Проблема, как утверждал Ратников, была связана вовсе не с Хармсом, а с появлением в то же время в городе под покровительством самих властей монументальных ярко раскрашенных "муралов" - росписей на брандмауэрах. Например, тогдашний спикер петербургского законодательного собрания и главный единоросс города Вячеслав Макаров (ныне депутат Госдумы) лично открыл к 9 мая 2015 года патриотического "Ангела Победы" в Петроградском районе, который считался его "вотчиной", несмотря на то, что районные власти признали граффити незаконным. В интервью "Бумаге" Ратников тогда припоминал и граффити на Обводном канале - с надписью "Трезвая Россия" и с "поздравлением президента Путина".

Портрет Хармса власти потребовали закрасить. Закрасили неподалеку и другую работу его cоавтора Паши Каса - Джоконду в образе дворника. Но одновременно в другом, Петроградском районе, чиновники без согласования с городским комитетом по градостроительству и экспертным сообществом сами стали реализовывать масштабную программу разрисовки брандмауэров "Краски Петроградской стороны".

Cуд над "прекрасной картинкой"

Почти через год после появления на стене портрета Хармса правительство города впервые утвердило регламент согласования подобных "элементов благоустройства". Губернатор Георгий Полтавченко был не против предоставить Хармсу "прописку" на стене его бывшего дома. Однако согласовать этот вопрос с чиновниками так и не удалось.

"Общее собрание собственников мы провели, собрав необходимые по закону две трети голосов за сохранение портрета Хармса", - сообщила "Новой газете" председатель ТСЖ "Маяковская 11" Екатерина Шалухина. Но Комитет по градостроительству и архитектуре, куда обращалось за согласованием товарищество, выдать задание на разработку проекта элементов благоустройства (размещение росписей) отказался.

После очередной - анонимной - жалобы на это граффити администрация Центрального района потребовала закрасить его уже через суд. Суд обязал в течение месяца с момента вступления его решения в законную силу "устранить несанкционированные надписи и рисунки с лицевого фасада дома".

Авторы доказывали, что у жителей дома и руководства ТСЖ претензий к рисунку нет, а тот, кто писал в администрацию, в этом доме не живет и "скорее всего, не знает, кто такой Хармс".

"Наша работа - не вандализм", - настаивали они, напоминая, что "государство в 30-х годах прошлого века уничтожило много талантливых людей", а сейчас их "снова запрещают".

В защиту граффити с портретом Хармса развернулась масштабная общественная кампания. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский говорил, что "стрит-арт - совершенно замечательная часть мирового искусства", а в Петербурге он "качественнее московского". Граффити с Хармсом Пиотровский назвал "прекрасной картинкой". Сохранить ее также предлагают художники, писатели и искусствоведы. Горожане в ноябре 2021 года провели возле дома Хармса флешмоб с чтением его стихов.

Петицию в защиту граффити подписали уже около 32 тысяч человек. В ней говорится, что рисунок на доме, где жил Хармс, стал уже достопримечательностью и архитектурного облика центра Петербурга не портит.

За его сохранение выступил даже глава фракции "Единая Россия" Павел Крупник. Он предложил отдать дань памяти Хармсу как "известному советскому писателю и поэту, умершему в годы блокады".

Однако в Смольном заявили, что "увековечивание памяти выдающейся личности в виде росписи на фасаде здания действующим законодательством не предусмотрено" и напомнили, что центр Петербурга охраняется как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и имеет статус исторического поселения.

Что, впрочем, не мешает разрушению исторических зданий в центре города и появлению новых объектов, возмущающих жителей. В то время, когда общественность выступала против строительства "Охта-центра", экс-губернатор Валентина Матвиенко называла охранный статус ЮНЕСКО "бантиком на теле Петербурга" и просила Путина вычеркнуть Петербург из реестра исторических поселений.

Что дальше?

Решение суда о закрашивании Хармса сегодня могло вступить в силу. Но апелляционная инстанция отложила рассмотрение жалобы ТСЖ "Маяковская, 11", поскольку стороны пришли к мировому соглашению. Граффити с Хармсом предполагается закрасить летом, и к этому моменту согласовать вариант рисунка для световой проекции на ту же стену, которую поручат реализовать подведомственному городу предприятию "Ленсвет".

Автор фото, Central district for a comfortable environment

В Смольном такой вариант альтернативы несанкционированным портретам великих людей на стенах домов практикуют давно: аналогичная история год назад произошла с изображением Достоевского на доме в Кузнечном переулке, где он жил.

На странице сообщества "Центральный район за комфортную среду обитания выложена фотография такой пробной проекции.