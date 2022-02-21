Дайджест: СМИ пишут о приказе Путина начинать вторжение на Украину, американцев в России предупреждают об опасности

час назад

Автор фото, Erik Romanenko\TASS

Военные учения и телефонная дипломатия Макрона

В воскресенье стало известно, что Беларусь и Россия решили продлить совместные военные учения - как заявил Минск, "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе".

Российско-белорусские учения начались 10 февраля и должны были по плану завершиться в воскресенье, 20 февраля. Белорусские власти утверждали, что после учений российские войска покинут территорию страны, однако теперь говорят, что "проверка сил реагирования Союзного государства будет продолжена".

Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляют, что в последние дни украинские военные пытаются атаковать их позиции. В ночь на понедельник, по заявлению представителей ЛНР, из-за обстрелов украинской армии погибли двое мирных жителей и разрушен жилой дом. Киев отрицает заявления об обстрелах, обвиняя пророссийских сепаратистов и поддерживающую их Москву в провокациях с целью создать предлог для эскалации.

Жителей территорий, подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР, тем временем продолжают эвакуировать из Донбасса - власти одной только ДНР заявляли о планах эвакуировать в Россию около 700 тысяч человек. В Ростовской и Воронежской области из-за растущего потока беженцев объявлен режим ЧС.

На этом фоне президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в воскресенье провели телефонный разговор, который продолжался более полутора часов.

По сообщению Елисейского дворца, лидеры двух стран "взяли на себя твердые обязательства предпринять все действия, необходимые, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир".

Париж сообщил, что Путин и Макрон договорились в понедельник провести встречу трехсторонней контактной группы по Украине с участием Украины, России и ОБСЕ.

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Российский президент в разговоре с Макроном заявил, что причиной эскалации в Донбассе являются провокации украинских силовиков, и что "накачка" Украины оружием подталкивает Киев к военному решению вопроса. В результате мирные жители, спасаясь от обстрелов, эвакуируются в Россию, добавил Путин.

Французский телеканал BFMTV позже сообщил, что президенты Франции и России в воскресенье провели еще один телефонный разговор.

"Еще один разговор, в тот же день. Эммануэль Макрон провел еще одну беседу по телефону с Владимиром Путиным в это воскресенье", - сообщает телеканал, указывая, что второй разговор Макрона с Путиным продлился час.

После разговора с российским президентом Макрон поговорил с президентом Байденом.

Как сообщает Елисейский дворец, Путин и Байден приняли предложение французского лидера провести саммит по вопросам безопасности в Европе. Но, как подчеркивает Елисейский дворец, саммит состоится только при условии, что Россия не вторгнется на Украину.

ЕС обсудит кризис вокруг Украины

Министры иностранных дел стран Европейского союза обсудят на встрече в Брюсселе кризис вокруг Украины и возможный ответ в случае российского вторжения.

"Мы не будем обсуждать санкции, которые должны быть приняты против России за нападение на Украину, пока нападение не станет фактом. Надеемся, что никогда. Но если такое случится, мы немедленно выложим на стол эти санкции, они будут обсуждены и приняты в очень короткий период времени", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

В минувшую пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что санкционный пакет может быть принят сразу, если вторжение станет фактом.

ЕС сосредоточит усилия на дипломатии, сказал он. "Но если будет агрессия, я немедленно созову Совет (министров) по иностранным делам, чтобы предложить его. И я уверен, что даже если потребуется консенсус, Совет их утвердит", - предупредил Боррель.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в случае вторжения на Украину Россия будет отрезана от международных финансовых рынков и лишена доступа к основным экспортным товарам Запада.

Процесс против Навального

В колонии в Покрове, где уже почти год отбывает срок по делу "Ив Роше" российский оппозиционер Алексей Навальный, пройдет заседание по новому делу против политика. Его обвиняют в хищении пожертвований своих сторонников и неуважении к суду на процессе по делу об оскорблении ветерана.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) было возбуждено в конце декабря 2020 года, когда политик еще находился в Германии, где проходил лечение после отравления. СКР обвинил его в растрате средств, которые жертвовали его фондам и некоммерческим организациям.

Как утверждает следствие, Навальный якобы потратил из 588 млн рублей пожертвований более 356 млн рублей на личные цели - в частности, на "приобретение имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдых за границей)".

Соратники Навального считают дело против него политическим, сам он заявляет, что не получал никаких денег в своих организациях.

В случае признания виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Пекине завершилась Олимпиада

Автор фото, Reuters

В столице КНР в воскресенье прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр. На первом месте по итогам Олимпиады с 16 золотыми медалями - сборная Норвегии, на втором - сборная Германии, на третьем - хозяева Олимпиады, Китай.

Россия стала девятой в медальном зачете. Российские спортсмены выступали под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS).

В последний день Олимпиады хоккеисты сборной Финляндии впервые стали олимпийскими чемпионами, обыграв в финале Россию 2:1, а британцы завоевали первую и единственную свою золотую медаль - в керлинге.

Героем российской сборной на Олимпиаде в Пекине стал лыжник Александр Большунов, завоевавший пять наград - три золота, серебро и бронзу. Именно Большунов нес флаг Олимпийского комитета России на церемонии закрытия.

Королева заразилась коронавирусом

Автор фото, Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II получила положительный результат теста на коронавирус - как сообщает Букингемский дворец, у королевы легкие симптомы простуды, но она рассчитывает продолжить выполнение своих обязанностей в Виндзорском замке на этой неделе.

95-летняя Елизавета II контактировала со своим старшим сыном, наследником престола принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе был также выявлен коронавирус. Ковидом заболела и супруга Чарльза Камилла.

Как пишет корреспондент Би-би-си Шон Кохлан, за состоянием королевы будет внимательно следить ее личная медицинская бригада и ее врач - сэр Хью Томас.

6 февраля королева Елизавета II отметила свой платиновый юбилей на троне. Она стала первым британским монархом в истории, правившим 70 лет.

Британию опять штормит

Автор фото, Mike Ashworth

Не успела Британия прийти в себя после шторма "Юнис", обрушившегося на острова в пятницу и ставшего одним из самых мощных за последние десятилетия, как ее ждет новое испытание - шторм "Франклин". Основной его удар придется на ночь с воскресенья на понедельник и первую половину понедельника.

"Франклин", по прогнозам метеорологов, будет не таким мощным, как "Юнис", но приведет к многочисленным наводнениям - на севере Англии выпущено более 140 предупреждений о наводнениях, больше всего, как ожидается, пострадают графство Йоркшир и Манчестер. На юге Манчестера в ожидании "Франклина" эвакуировали жителей 400 домов.

В результате шторма "Юнис" в минувшую пятницу в Британии погибли три человека, множество домов остались без крыш и электричества, мощный ветер повредил крышу знаменитого "купола тысячелетия" в Лондоне.

СМИ: Путин отдал приказ о начале вторжения на Украину

Согласно сообщениям Си-би-эс и New York Times, разведка США обнаружила доказательства того, что российские войска, сосредоточенные у границы с Украиной, получили фактический приказ от Кремля начинать вторжение.

Си-би-эс сообщила в воскресенье, что российское военное командование на местах сосредоточения российских войск вблизи украинской границы получило от президента Путина добро на вторжение и разрабатывает конкретные планы маневров на поле боя.

New York Times также написала в воскресенье, что Кремль отдал приказ о вторжении на Украину, и что подтверждающие это данные разведки побудили президента Байдена заявить, что президент Путин все же принял решение совершить нападение.

Администрация Байдена по-прежнему убеждена в том, что Россия намерена осуществить нападение на Украину, цитирует Си-би-эс госсекретаря США Энтони Блинкена.

На вопрос, почему США продолжают верить в неизбежность вторжения, несмотря на неоднократные отрицания этих планов Москвой, Блинкен указал на то, что он назвал "провокациями" и "операциями под чужим флагом", которые могут быть использованы в качестве оправдания вторжения.

"Все, что мы наблюдаем, свидетельствует о том, что президент Путин принял решение о нападении на Украину", - сказал Блинкен. "В выходные мы видели провокации, устроенные российскими или сепаратистскими силами, операции под чужим флагом, а сегодня утром появились новости, что учения с участием 30 тысяч российских войск, которые Россия проводила в Беларуси и которые должны были закончиться, будут продолжены из-за напряженности на востоке Украины - напряженности, созданной Россией и сепаратистскими силами, которые она там поддерживает".

"Моя работа как дипломата - сделать все возможное, чтобы предотвратить войну, - сказал Блинкен Си-би-эс. - Президент Байден дал ясно понять, что готов встретиться с президентом Путиным в любое время и в любом формате. Пока не началась полномасштабная агрессия, мы сделаем все, чтобы ее предотвратить, но мы готовы к любому развитию событий".

Си-эн-эн: Россия направила к границе с Украиной 75% своих наземных сил

По данным американской разведки, около 75% обычных вооруженных сил России сейчас направлено к границе с Украиной, пишет Си-эн-эн со ссылкой на официального представителя США, знакомого с разведданными.

Концентрация такого количества сил в непосредственной близости от Украины весьма необычна, и это одна из причин, по которой США считают, что Россия готова к нападению, пишет издание.

По словам собеседника Си-эн-эн, 120 из примерно 160 батальонных тактических групп (БТГ) российских вооруженных сил расположены в 60 км от Украины.

Хотя эта цифра составляет 75% основных боевых единиц российских вооруженных сил, это меньше половины всего личного состава российской армии, указывает чиновник, добавляя, что общая численность российских войск у границ Украины - с учетом сил проссийских сепаратистов - может достигать 190 тысяч человек.

Американцев в России предупреждают об угрозе нападений

Посольство США в России выпустило предупреждение находящимся в стране американцам, призвав их избегать скоплений людей из-за сообщений об угрозе нападений, пишет Guardian.

Граждан США призывают также иметь "план эвакуации" на случай, если придется покинуть Россию.

В сообщении, опубликованном на сайте посольства в воскресенье, говорится: "По данным источников СМИ, имели место угрозы нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, и другие места массового скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной".

Находящихся в России американцев призывают быть бдительными в местах, часто посещаемых туристами из западных стран, сообщать родным и близким о своей безопасности и иметь при себе паспорт США с действующей российской визой.

Санкции против России дорого обойдутся ЕС

Автор фото, AFP

Санкции против России в случае начала Москвой войны с Украиной дорого обойдутся Евросоюзу, поскольку обещают перебои с поставками сырья, волну беженцев, убытки от списания миллиардных кредитов, скачок цен и непредвиденные расходы в тяжелое постковидное время. Как рассказывает наш бизнес-корреспондент Алексей Калмыков, санкции аукнутся Западу по трем основным причинам.

"Мы не знаем, куда нас привезут"

Журналисты Би-би-си Павел Аксенов и Тимур Сазонов побывали в Ростовской области и записали рассказы беженцев, эвакуированных из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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