Дайджест: Запад не верит в отвод российских войск; стихия в Бразилии унесла десятки жизней

15 минут назад

Автор фото, AFP

Россия продолжает наращивать численность войск возле границы с Украиной, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Москва ранее заявляла об отводе части войск от украинской границы.

"Мы не увидели никакой деэскалации, - сказал Столтенберг накануне двухдневного саммита министров обороны стран НАТО в Брюсселе. - Мы видим, что они увеличили численность войск, и еще больше войск находится на подходе. Мы готовы к худшему".

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Определенный, наверное, гандикап присутствует в системе оценки ситуации, положения дел у НАТО. Это наверняка не даёт возможность представителям НАТО трезво оценивать ситуацию".

Российское министерство обороны накануне опубликовало кадры, на которых, как утверждается, военная техника покидает аннексированный Крым и возвращается на свои базы.

Однако, как написал в "Твиттере" основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, часть подразделений, об отводе которых идет речь, постоянно дислоцирована недалеко от украинской границы. "Это смешно, их базы как раз у границы с Украиной. То есть отводят в сторону границы с Украиной", - заявил он.

В Госдепартаменте США накануне также заявили, что обеспокоенность по поводу ситуации на границе не уменьшилась. "На самом деле мы видим эскалацию", - заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс, добавив, что, по данным США, к границе прибывают все новые силы.

Автор фото, Anadolu Agency

В результате сильнейших дождей в Бразилии погибли по меньшей мере 104 человека, в том числе восемь детей, сообщают местные СМИ.

По данным бразильского издания Globo, основной удар стихии пришелся на муниципалитет Петрополис в штате Рио-де-Жанейро. Губернатор штата Клаудио Кастро сказал, что таких сильных дождей там не было с 1932 года. По его словам, за два часа выпало 24 см осадков.

Число пропавших без вести остается неизвестным, власти ранее сообщили, что ищут не менее 35 человек. В поисках участвует около 400 пожарных и спасателей.

Сильные дожди спровоцировали оползни и наводнения, многие дома оказались полностью разрушены. Более 370 человек укрылись во временных убежищах.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который накануне находился с визитом в Москве, а сегодня отправился в Венгрию, распорядился оказать помощь пострадавшим, а также привлечь военных к устранению последствий удара стихии.

Сам он намерен в пятницу посетить пострадавший район.

Автор фото, AFP

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Великобритания намерена в течение нескольких недель отказаться от выдачи так называемых золотых виз для инвесторов в рамках борьбы с отмыванием денег, пишет Financial Times.

Новые призывы к отмене "визы инвестора" возникли на фоне продолжающегося кризиса вокруг Украины. Правила выдачи виз последний раз пересматривались после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году и последовавшего за этим ухудшения отношений между Москвой и Лондоном.

Правила получения инвесторских виз, по которым люди должны доказать, что у них есть не менее 2 млн фунтов стерлингов для инвестиций в Великобританию, ранее были ужесточены в 2015 году - тогда были введены проверки происхождения средств.

За 12 месяцев с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го британское правительство выдало 798 инвесторских виз, 82 из которых получили россияне, а 210 - граждане Китая. Всего россияне получили 14516 виз с 2008 года, когда схема начала работать.

"Правительство должно признаться, что им злоупотребляли, а Великобритания должна прекратить зависимость от сомнительных денег. Я не могу понять, почему министр внутренних дел не избавилась от этих виз давным-давно", - сказал FT член комитета по иностранным делам Палаты общин Крис Брайант.

Парламентский комитет по разведке и безопасности в 2020 году предупреждал, что визовая схема для инвесторов привлекает многих россиян. Там также заявляли, что Лондон предоставил идеальные механизмы для отмывания финансовых средств, полученных незаконным путем.

Автор фото, SOPA Images/LightRocket

Британская пресса пишет о растущем давлении на Букингемский дворец с целью раскрыть источники выплат на урегулирование дела против принца Эндрю о сексуальном насилии в отношении американки Вирджинии Джуффре.

О том, что герцог Йоркский и Вирджиния Джуффре заключили досудебное соглашение, стало известно на этой неделе. Была названа сумма, которую получит женщина - 10 млн фунтов стерлингов, еще 2 млн будет направлено в ее благотворительный фонд.

Как пишет Times, во дворце отказались комментировать детали сделки, хотя ранее пресса сообщала, что часть суммы может выделить королева Елизавета II, поскольку у ее сына просто может не быть таких денег.

Эксперт по королевским финансам Дэвид Макклур считает, что общество вправе знать источники финансирования сделки. "Я не думаю, что это должно быть государственной тайной", - сказал он Times.

Тем временем газета Daily Mail сообщает со ссылкой на источники, что принц Эндрю может вскоре вообще исчезнуть из публичной жизни, а последним его появлением в свете может стать поминальная церемония его отца принца Филиппа в марте.

По данным издания, герцог Йоркский, в январе лишенный официального титула и воинских званий, больше не будет участвовать в официальных мероприятиях, появляться на балконе Букингемского дворца вместе с другими членами королевской семьи по торжественным поводам, а также посещать светские мероприятия, такие как скачки в Аскоте.

Накануне близкие к принцу источники британских СМИ утверждали, что он по-прежнему настаивает на своей невиновности и верит, что сможет вернуться к общественной жизни.

Украина накануне отметила День единения, который президент Владимир Зеленский назначил на 16 февраля на фоне сообщений о готовящемся в этот день вторжении России. Что происходило вчера в Харькове - в репортаже наших корреспондентов.