В Петербурге освободили обвиняемого в убийстве трансгендерной женщины

7 минут назад

Автор фото, Getty Images

Василеостровский суд Петербурга приговорил к году и десяти месяцам колонии Юрия Яновского, обвиняемого в убийстве трансгендерной женщины. Поскольку мужчине зачли в счет наказания время, проведенное под стражей, он был освобожден в зале суда.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, изначально Яновскому вменялась статья об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), но суд переквалифицировал его действия на статью о превышении пределов необходимой самообороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ).

Следствие утверждало, что Яновский совершил преступление, "пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений", и умышленно нанес погибшей три удара (два в шею и один - в туловище) колюще-режущим предметом, говорится в сообщении пресс-службы.

Убийство произошло в ночь на 13 января 2020 года, а тело погибшей - без головы и конечностей - обнаружили через полгода в реке Мга в Ленинградской области.

Убитой, как сообщали СМИ, оказалась трансгендерная женщина, приехавшая в Россию из Узбекистана. Издание 47news, в частности, писало, что это удалось выяснить по серийному номеру грудных имплантатов погибшей. По другой информации, она родом из Таджикистана.

В сентябре 2020 года в управлении МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что погибшая была секс-работницей, а по подозрению в убийстве женщины задержан ее "постоянный клиент".

"Нам удалось выяснить, что это действительно была трансженщина, которая выживала за счет коммерческого секса... Также мы знаем, что родственники убитой от нее отказались", - рассказывали в ЛГБТ-группе "Выход" (включена в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иноагента) изданию "Бумага".