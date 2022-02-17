Отцу оппозиционера Ивана Жданова заменили условный срок на три года колонии

47 минут назад

Автор фото, Ivan Zhdanov/Instagram

Суд Ненецкого автономного округа (НАО) ужесточил приговор Юрию Жданову - отцу оппозиционера и соратника Алексея Навального Ивана Жданова. Три года условного срока пенсионеру заменили на три года колонии общего режима.

"Приговор отцу Ивана изменили. Три года условного срока заменили на три года реального", - сообщил в "Твиттере" адвокат Владимир Воронин.

"Почему изменили приговор, не сказали, мотивировки пока что нет. Когда получим, будут понятны мотивы суда", - рассказал Воронин "Новой газете".

19 декабря суд в НАО приговорил 68-летнего Юрия Жданова к трем годам условно по делу о мошенничестве и служебном подлоге, освободив его в зале суда.

Через десять дней Иван Жданов сообщил, что его отца снова задержали и отправили в СИЗО, обвинив его в нарушении подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Позже адвокат Воронин уточнял, что Жданова-старшего задержали в Нижегородской области, куда он поехал отмечать Новый год к своей пожилой родственнице.

Жданов-младший ранее возглавлял Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, ликвидированный летом этого года и запрещенный в России. Он считает уголовное преследование отца местью властей за свою оппозиционную деятельность.

Против Жданова-младшего в России возбуждено несколько уголовных дел, он и многие другие соратники Навального покинули Россию.

Дело Юрия Жданова

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Юрия Жданова задержали в марте прошлого года в Ростове-на-Дону, а затем этапировали в Архангельскую область и судили в Нарьян-Маре (НАО). Уголовное дело против него было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1. ст. 286 УК РФ), затем отцу оппозиционера вменили более тяжкие статьи - мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебный подлог (ст. 292 УК РФ).

Жданов работал в администрации поселка Искателей в НАО. В 2019 году он возглавил отдел, который отвечал за правовые и жилищные вопросы, и вошел в жилищную комиссию. На одном из заседаний комиссия рекомендовала выделить жительнице поселка Юлии Ветровой квартиру по договору социального найма. Женщина ее получила и приватизировала. Позже выяснилось, что ранее она уже получала жилищную субсидию.

Летом 2020 года Жданов вышел на пенсию, а в конце года администрация поселка обратилась в суд с иском о выселении Ветровой. 28 января 2021 года суд постановил, что квартиру женщине выделили незаконно. В суде выяснилось, что Ветрова тоже была членом жилищной комиссии. Дать Ветровой квартиру рекомендовали, согласно протоколу, Жданов-старший и еще четверо членов комиссии, но двое из них дали показания в суде, что их на заседании не было. Квартиру вернули администрации, а против Жданова возбудили уголовное дело.