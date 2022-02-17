Франция выводит войска из Мали. Запад утверждает, что там действуют российские наемники

46 минут назад

Автор фото, Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж выведет миротворческие подразделения из Мали поле почти десятилетнего присутствия в стране, где продолжается кровавая гражданская война между исламистами и правительственными войсками.

По словам Макрона, решение о выводе войск вызвано ухудшением отношений между французскими властями и недавно захватившей власть военной хунтой. На пресс-конференции в четверг президент Франции заявил, что Париж не может совместно действовать с властями Мали, "которые не разделяют нашу стратегию и задачи".

В конце прошлого года Франция, Германия и еще более десяти европейских стран и Канада осудили размещение наемников российской частной военной компании Вагнера в Мали. В последние годы присутствие российских военизированных формирований стало более заметным в Африке, особенно в охваченной войной Центральноафриканской Республике (ЦАР). Источники агентства Рейтер, ответственные за мониторинг ситуации в Западной Африке, утверждали, что в Мали присутствуют не менее тысячи наемников из "группы Вагнера".

Комментируя участие в конфликте российских бойцов, Макрон заявил: "Их наняла малийская хунта, и для этого использовала средства, происхождение которых она должна объяснить народу страны. Это наемники, задача которых обеспечить собственные бизнес-интересы и защитить хунту", - сказал Макрон журналистам.

Французские власти считают, что военная хунта, захватившая власть в результате военного переворота в августе 2020 года, обращается за помощью к наемникам "Вагнера" в попытке удержаться у власти после переходного периода, который должен закончиться после президентских выборов и выборов в законодательные органы 27 февраля 2022 года.

Во время выступления в четверг французский президент также отверг утверждения, что вывод войск равносилен признанию поражения в борьбе с исламистами, и пообещал продолжать кампанию против боевиков в регионе Сахель, разделяющем Сахару и более плодородные южные земли Африки. Макрон объяснил, что власти Нигера уже согласились разместить часть соединений, покидающих Мали.

Борьба с джихадистами

"Франция сыграла объединяющую роль в этой международной мобилизации в поддержку Сахеля. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы обеспечить эту объединяющую роль, - заявил Макрон. - Террористические группы используют прозрачность границ, поэтому трансграничная координация крайне важна, чтобы противостоять этой стратегии. В этом весь смысл укрепления координации между странами региона".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Французские военные находились в Мали с 2013 года

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Кроме французских войск, в Мали также действовали подразделения других европейских стран, входящие в целевую группу "Такуба". Задачей этого военного объединения - поддержание стабильности в районе границ Мали, Нигера и Буркина-Фасо.

В четверг государства группы "Такуба" заявили о намерении поддерживать присутствие в регионе и пообещали к июню 2022 года согласовать план своих дальнейших действий.

Однако президент Кот-д'Ивуар Алассан Уаттара выразил опасения, что вывод французских войск создает в регионе вакуум, который приведет к увеличению нагрузки на региональные правительства. "Нам придется увеличить размеры оборонительных сил и усилить защиту наших границ", - сказал он.

Франция, чьей колонией была Мали, недавно оставила свою последнюю базу на севере страны. Базы французской армии в Кидале, Тесалите и Тимбукту уже переданы малийской армии. Париж также объявлял о намерении сократить свой контингент 5100 до 3000 человек.

Еще в сентябре 2021 года глава французского МИД предупреждал, что Париж выведет своих военных из Мали, если там появятся бойцы из "ЧВК Вагнера".