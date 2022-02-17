Конец "золотых виз" в Великобританию? Лондон отменит визы инвестора

час назад

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Британия на следующей неделе объявит об отмене виз, которые выдаются иностранцам, вложившим в британскую экономику минимум 2 млн. фунтов. Как говорят источники Би-би-си, к такому решению правительство Британии подтолкнул в том числе кризис вокруг Украины и призывы многих политиков остановить приток "грязных денег" из России.

О том, что правительство в ближайшее время отменит "визу инвестора", сообщили несколько британских газет, а затем эту информацию Би-би-си подтвердил источник в правительстве.

"Виза инвестора", по сути - вид на жительство в Британии в обмен на инвестиции, была введена в 2008 году. Правительство Британии рассчитывало с помощью этой схемы привлечь дополнительные инвестиции из-за пределов Евросоюза.

Вместе с инвестором виды на жительство могут получить и члены его семьи.

После визы - паспорт

Обладатель "визы инвестора" может впоследствии подать заявку на получение гражданства. Так, инвестиции в размере 2 млн фунтов позволяют подать заявку через 5 лет с момента получения визы, инвестиции в размере 5 млн фунтов - после трех лет, а если инвестировано 10 млн фунтов стерлингов, то на гражданство можно подать уже через два года.

Британские политики и пресса много говорили и писали о том, что "визы инвестора" часто получают обладатели капиталов сомнительного происхождения, и в 2015 году правила выдачи этих виз были ужесточены: правительство ввело проверку, как и когда заявители приобрели свое состояние.

Теперь прежде чем открыть счета для заявителей, британские банки должны были затребовать у них всю цепочку транзакций с указанием компаний, через которые инвестировались деньги. "Правительство должно признать, что этой схемой злоупотребляли, и Великобритания должна положить конец своей зависимости от сомнительных денег. Я не могу понять, почему министр внутренних дел не избавилась от этих виз давным-давно", - сказал Financial Times член комитета по иностранным делам Палаты общин Крис Брайант.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Виза инвестора" давала право богатым иностранцам получить вид на жительство, а затем и гражданство Великобритании

Призывы к отмене "визы инвестора" зазвучали с новой силой с началом нынешнего кризиса вокруг Украины. В последний раз правила выдачи этих виз пересматривались тоже в связи с Россией - после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году.

Источники Би-би-си и Financial Times говорят, что правительство Британии приняло решение отказаться от "виз инвестора" под давлением депутатов парламента как от оппозиции, так и от правящей Консервативной партии, которые выступают за еще больше дистанцирование Великобритании от России из-за предполагаемой угрозы вторжения на Украину.

Парламентский комитет по разведке и безопасности в 2020 году заявлял, что визовая схема для инвесторов привлекает многих коррупционеров из России.

Анализ: много шума из ничего

Алексей Калмыков, корреспондент Би-би-си

Политически громкое решение, но отсылает к классике: много шума из ничего.

Те, против кого оно направлено, массово слетались в Лондон на "золотые паспорта" до 2015 года, когда власти ужесточили проверку происхождения денег.

С 2008 по 2015 годы Британия выдала более 3 тысяч "золотых виз". Русские оказались вторыми после китайцев - более 700 россиян воспользовались этой схемой. Казахи заняли пятую строчку в общем зачете - двум сотням из них привезенные в Британию миллионы открыли дорогу к гражданству.

Из той первой волны кто хотел, тот уже получил британский паспорт, а с ним - и право финансировать политические партии. Поэтому когда правительство Бориса Джонсона начало громко угрожать санкциями "путинским олигархам", ему указали пальцем на "золотые паспорта" и русские деньги в его партийной кассе.

Решение прикрыть продажу виз за инвестиции можно считать эффектным, но малоэффективным ответом на эту критику.

Во-первых, границы для богачей и клептократов вовсе не закрывают. Остаются и другие виды виз для предприимчивых и обеспеченных. Например, рабочая виза или виза инноватора, которая открывает путь к постоянному виду на жительство через три года, а еще через год - к гражданству.

Во-вторых, ничто не мешает правительству в любой момент вернуть "золотые паспорта".

И наконец, это раньше "путинские олигархи", которых пытается отвадить министр иностранных дел Лиз Трасс, стремились в Лондон. Еще в 2015 году сам Путин велел им от этой привычки избавиться.