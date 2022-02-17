Соглашение принца Эндрю и Вирджинии Джуффре: что оно означает

час назад

Автор фото, Press Association

Принц Эндрю на этой неделе заключил досудебное соглашение об урегулировании иска, поданного против него в США Вирджинией Джуффре, утверждающей, что она подверглась сексуальному насилию с его стороны. Однако до сих пор неизвестно, сколько денег он должен выплатить женщине, за чей счет будет производиться выплата и означает ли соглашение, что принц не виновен в том, в чем его обвиняет Джуффре.

Вирджиния Джуффре, которой сейчас 38 лет, подала в суд на герцога Йоркского, утверждая, что он трижды принудил ее к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет.

Она была среди женщин, которые подали в суд на финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняя его в использовании несовершеннолетних в целях сексуальной эксплуатации. Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме в 2019 году, ожидая судебного разбирательства по этому делу.

Джуффре обвиняла Эпштейна в том, что он сдавал ее в сексуальную "аренду" влиятельным людям, своим друзьям и деловым партнерам, включая принца Эндрю.

Принц Эндрю отрицал все выдвинутые против него обвинения.

Для того чтобы добиться признания правдивости ее слов, Вирджиния подала в отношении принца гражданский иск в США.

15 февраля 2022 года юристы сообщили, что стороны достигли внесудебного соглашения: оно предусматривает выплату лично Вирджинии Джуффре и финансовую поддержку ее благотворительной организации, которая будет заниматься защитой прав жертв сексуализированного насилия. Однако после заключения соглашения осталось много вопросов.

Комментарий Эмили Мейтлис, взявшей у принца нашумевшее интервью в ноябре 2019 года

Подпись к фото, Принц Эндрю на интервью в программе Newsnight на Би-би-си

Этот образ отчетливо запечатлен в моей памяти: принц Эндрю пытается объяснить мне, почему, по его мнению, интервью в Newsnight может быть хорошей идеей.

Он хотел доказать свою невиновность. Он хотел сказать, что никогда не встречал женщину, которая обвиняла его в сексуальной эксплуатации. Он хотел доказать, что это не он на печально известной фотографии в доме Гислейн Максвелл в 2001 году обнимает Вирджинию Джуффре.

Автор фото, Virginia Roberts Подпись к фото, Фотография 2001 года, предъявлявшаяся в качестве доказательства знакомства принца Эндрю и Вирджинии Джуффре (тогда Робертс)

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Теперь мы знаем, что дело никогда не дойдет до суда. Досудебное соглашение подписано, стороны договорились.

Не буду лгать - я немного по-журналистски разочарована тем, что мы не увидим, как бы разыгрывалась эта история в суде и как принц юридически защищался бы от обвинений.

Это означает, что слова, которые он сказал в интервью более двух лет назад, могут остаться единственным свидетельством, которое у нас есть.

Самый большой вопрос к заключенному соглашению: почему принц, который сказал, что он "не помнит, чтобы когда-либо встречался с этой дамой", теперь выплатит ей сумму, которая, насколько мы понимаем, может превышать 10 млн фунтов?

Я отчетливо помню, как зачитала ему показания Вирджинии Джуффре: "Она говорит, что познакомилась с вами в 2001 году, она ужинала с вами, танцевала с вами, вы покупали ей выпивку в ночном клубе Tramp, и она занималась с вами сексом в доме в Белгравии".

Ответ принца был коротким: "Этого не было".

У меня есть три объяснения, почему, при наличии такого ответа, стороны договорились о соглашении:

• Принц лгал, отвечая на мой вопрос

• Он действительно ничего не помнил и отрицал, что они встречались, но вспомнил все после интервью

• Он настаивает на своей невиновности, но чувствует, что соглашение станет самым легким путем решения, с учетом судебных перспектив и общественного мнения, которое направлено против него.

Не мне решать, какая из версий - правда.

Но формулировка мирового соглашения любопытна: "Принц Эндрю никогда не намеревался очернить личность госпожи Джуффре, и он признает, что она пострадала и как жертва установленных надругательств, и как жертва несправедливых публичных нападок".

Оказывается, вот так можно и осторожно признать, что с Джуффре действительно произошло что-то ужасное, и дистанцироваться от ответственности, которую принц мог - или не мог - нести за то, что случилось с девушкой.

Сколько денег принц Эндрю выплатит Вирджинии Джуффре?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вирджиния Джуффре на слушаниях в Нью-Йорке в 2019 году

Точная сумма выплат по досудебному соглашению неизвестна. Однако британские СМИ, в том числе Би-би-си, называют сумму в несколько миллионов фунтов, которая будет выплачена лично Джуффре. Чаще всего в СМИ звучали цифры от 7,5 до 12 млн фунтов.

О сумме, которая будет направлена в благотворительный фонд, известно еще меньше, однако газета Independent пишет, что выплата может составить 2 млн фунтов.

Впрочем, это конфиденциальная договоренность, и маловероятно, что точная сумма компенсаций будет раскрыта.

Кто будет выплачивать эти деньги - принц или государство?

Автор фото, European PressPhoto Agency Подпись к фото, К тому, что происходит вокруг соглашения принца Эндрю с Вирджинией Джуффре? приковано огромное внимание

Интерес общественности вызывает не только сумма выплат, но и источник денег. Достаточно ли у принца своих средств, чтобы покрыть миллионные расходы? Или для выплат будут использоваться государственные средства?

До 2019 года, когда принц перестал выполнять королевские обязанности, он получал около 250 тыс. фунтов в год, включая расходы на содержание офиса.

Принц Эндрю сейчас получает военную пенсию, которая составляет около 20 тыс. фунтов в год.

Он живет в Королевской ложе в Виндзоре, но арендует ее у фонда Crown Estate, которой управляет имуществом и землями королевской семьи, поэтому продать ее он не сможет.

Определенные средства можно выручить от продажи шале на швейцарском горнолыжном курорте Вербье, которое принц купил в 2015 году за более чем 8 млн фунтов вместе со своей бывшей женой Сарой, герцогиней Йоркской. Сейчас оно выставлено на продажу.

Однако, вероятнее всего, личных средств принца Эндрю не хватит, чтобы выплатить большую сумму.

"Если цифра окажется порядка 5-10 млн фунтов, не думаю, что у него найдутся такие деньги. Вполне вероятно, что какую-то часть денег ему может дать королева", - сказал Би-си-си эксперт по королевским финансам Дэвид Макклюр.

Букингемский дворец отказался комментировать финансирование соглашения принца Эндрю, включая вопрос о том, будет ли королева использовать свои личные деньги для помощи сыну.

Некоторые депутаты уже заявили, что будут требовать заверений в том, что государственные деньги не пойдут на выплаты по соглашению.

Марк Стивенс, юрист из фирмы Howard Kennedy, считает, что герцогу придется отчитаться о том, откуда он возьмет деньги, иначе он рискует нанести еще больший репутационный ущерб монархии.

"Я думаю, что люди хотят видеть, что Эндрю платит из своего кармана, что он лично подвергается финансовому наказанию", - сказал он газете Guardian.

Что ждет принца Эндрю

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вывеска с портретом принца Эндрю, герцога Йоркского, на пабе в Лондоне

Герцог Йоркский не вернет ни королевского патронажа, ни военных связей, ни титула Его Королевского Высочества, которые у него отняли после скандала, пишет корреспондент Би-би-си Шон Кохлан.

При этом он по-прежнему останется государственным советником. Это означает, что он является одним из четырех старших членов королевской семьи, которые могут действовать вместо королевы, если из-за болезни она не сможет выполнять официальные обязанности.

Хотя королевская семья в целом может почувствовать облегчение от того, что дело закрыто и год платинового юбилея королевы в честь ее 70-летия на престоле не будет омрачен новыми обвинениями и разоблачениями, принцу Эндрю будет трудно вернуться к общественной жизни.

"Даже без признания вины его будущие отношения с общественностью и любые появления на королевских мероприятиях будут, мягко говоря, выглядеть неловко", - считает корреспондент по вопросам королевского двора.

Означает ли соглашение, что принц Эндрю виновен?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Соглашение сторон о досудебном урегулировании юридически никак не означает виновность или невиновность

По сведениям газеты Daily Telegraph, условия досудебного соглашения подразумевают, что принц Эндрю не сможет повторять свои заявления о том, что он не склонял к сексуальным отношениям Вирджинию Джуффре.

Кроме того, соглашение запрещает обеим сторонам обсуждать дело или финансовые условия его урегулирования в течение определенного периода времени.

Однако, как пишет газета, этот период может закончиться уже после празднования платинового юбилея королевы, которое состоится в начале июня 2022 года. Тогда Вирджиния Джуффре, например, сможет продолжить публично говорить о том, что произошло, или описать свои воспоминания в книге или фильме.

Как пишет уже упомянутая Эмили Мейтлис, ведущая программы Newsnight, в этом соглашении мало что - кроме перехода денег из одних рук в другие - свидетельствует о вине со стороны принца.