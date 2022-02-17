Россия ответила США по гарантиям безопасности. Москва предупредила о военных мерах

17 февраля 2022, 14:24 GMT Обновлено 16 минут назад

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Москва передала послу США в России Джону Салливану реакцию на ответ властей США и НАТО по гарантиям безопасности, сообщил российский МИД. Министерство распространило и текст документа.

Ответ состоит из нескольких тематических блоков, полный текст документа опубликовали несколько российских СМИ. Официальный сайт российского МИД в четверг вечером перестал открываться, в самом ведомстве это объяснили "некачественной работой технических служб".

Би-би-си приводит ключевые положения опубликованного документа.

Недовольство ответом США и НАТО

В документе отмечается, что в своем январском ответе "американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности".

К этим элементам российская сторона относит, среди прочего, отказ от дальнейшего расширения НАТО, отказ от вступления Украины и Грузии в НАТО и отказ от создания военных баз на постсоветском пространстве.

"Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников", - говорится в документе.

Москва также встревожена нарастающей военной активностью США и НАТО непосредственно у российских рубежей.

"В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", - говорится в ответе.

"Вторжение" на Украину

Все сообщения о якобы готовящемся российском вторжении на территорию Украины российский МИД характеризует как "попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности".

Аннексия Крыма в 2014 году названа в документе последствием "государственного переворота" на Украине, после которого "крымчане проголосовали за воссоединение с Россией".

"В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой "вернуть" Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст.5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями", - подчеркивается в ответе.

Политика "открытых дверей" НАТО

Российская сторона снова раскритиковала принцип "открытых дверей", позволяющий любой европейской стране подать заявку на членство в альянсе.

"Она [политика] противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - отмечается в ответе.

Отвод войск от границы

В ответе Москвы отмечается, что США и их союзники не раз требовали от Москвы отвода войск от российско-украинской границы.

"Исходим из того, что размещение Вооруженных Сил Российской Федерации на своей территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США. Хотели бы напомнить, что на территории Украины наших сил нет", - подчеркивается в ответе.

При этом Москва обвинила США в обходе ограничений ДОВСЕ и вольной трактовке положения Основополагающего акта Россия-НАТО об отказе от "дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил".

О чем шла речь в предыдущем ответе?

2 февраля испанская газета El Pais опубликовала фотографии документов, которые, как утверждало издание, являются официальным ответом США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

В документе НАТО, среди прочего, утверждалось, что Россия нарушила "ценности, принципы и обязательства, которые она же сама помогала создавать и которые призваны укреплять отношения России и НАТО".

Альянс отмечал, что готов к дальнейшим консультациям с Москвой и к восстановлению "взаимного присутствия НАТО и России в Москве и Брюсселе соответственно".

В то же время в ответе говорилось, что руководство блока намерено и дальше придерживаться принципа "открытых дверей" и выступает за то, чтобы страны были свободны в выборе мер по обеспечению безопасности, а также внешней политики.

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Власти США в своем ответе тоже выражали готовность к консультациям с Россией на самых разных площадках. При этом Вашингтон подчеркивал, что полностью поддерживает принцип "открытых дверей" при вступлении в НАТО.

В январе Россия провела серию переговоров со странами Запада по вопросам европейской безопасности. Поводом стали опубликованные МИД России в конце прошлого года проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, на которые Москва потребовала письменный ответ.

Среди прочего, Москва потребовала от НАТО отказаться от расширения на восток, не принимать в альянс страны бывшего СССР, в том числе Украину, отказаться от любого военного сотрудничества с ними, а также вернуть свои войска на позиции 1997 года, когда в альянс еще не вступили страны Центральной и Восточной Европы.

Полученный на эти предложения ответ не устроил президента Владимира Путина, о чем он заявил 1 февраля после личной встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.