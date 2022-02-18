Лукашенко не хочет отпускать российских военных; философ Мацкевич прекратил голодовку. Главное в Беларуси за неделю

час назад

Автор фото, MAXIM GUCHEK/BELTA/AFP

МИД Беларуси обещает, что все российские военные покинут страну после совместных учений, при этом Александр Лукашенко не может назвать точную дату их завершения; Украина приостанавила транзит калийных удобрений; 69-летняя пенсионерка получила два с половиной года колонии за оскорбление Лукашенко. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях, произошедших в Беларуси за неделю.

Беларусь поучаствовала в геополитическом противостоянии, проведя учения с Россией

Совместные учения с Россией "Союзная решимость-2022" проводятся на территории Беларуси с 10 февраля и официально должны завершиться 20 февраля. Количество участвующих в учениях российских солдат официально не называлось. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что их около 30 тысяч.

16 февраля глава МИД Беларуси Владимир Макей пообещал, что на территории страны не останется ни одного российского военнослужащего и ни одной единицы боевой техники.

Совместные учения он назвал вполне обоснованными. "Мы видим, какую активность проявляет НАТО на наших западных границах, в том числе и в Украине. Это ответ на те действия, которые предпринимаются нашими западными партнерами", - отметил глава белорусского МИД.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что дата вывода войск из Беларуси - его "личное дело с Путиным". Встреча Путина с Лукашенко запланирована на 18 февраля.

Автор фото, President.gov.by Подпись к фото, Александр Лукашенко посетил полигон Осиповичский, где проходят белорусско-российские учения

"Примем решение - выведем за сутки. Примем решение месяц - будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь вооруженные силы [России]. Это наша земля, наша территория. Мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться", - сказал Лукашенко 17 февраля во время посещения полигона Осиповичский (на нем проходят учения).

Отвечая на вопрос журналистов о признании ДНР и ЛНР, Лукашенко заявил, что будет принимать это решение совместно с Владимиром Путиным. Лукашенко также добавил, что если бы украинские власти захотели, конфликт на юго-востоке страны был бы давно решен.

Украина приостанавливает транзит белорусского калия

Украина ввела ограничения на транзит белорусского калия c 16 февраля. Запрет коснется продукции "Беларуськалия" и "Белорусской калийной компании" (БКК), хотя, как говорят эксперты, говорить о серьезном ущербе калийной промышленности пока преждевременно.

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Через Украину "Беларуськалий" доставлял свои грузы в Турцию, Венгрию, Польшу, Чехию и другие страны ЕС.

Ранее Александр Лукашенко возмутился тем, что Украина отказалась от белорусских удобрений и собралась закупать их в США. "Это надо в Америку обращаться, чтобы закупить! На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?" - заявил Лукашенко.

По словам директора экономического исследовательского центра BEROC Катерины Боркуновой, запрет транзита пока нельзя назвать окончательным.

"Из санкций США мы знаем, что торговлей белорусским калием в Украине занималась и местная фирма "Агророзквит", перевозки которой не запрещены "Укрзализныцей" (украинской железной дорогой), - заявила изданию Zerkalo Боркунова. - Получается, что введенные ограничения не из тех, которые нельзя обойти, в отличие от истории с транзитом по территории Литвы. Поэтому я бы пока не рассматривала эту ситуацию как однозначное решение о том, что транзит через Украину точно идти не будет".

Автор фото, PETRAS MALUKAS / AFP Подпись к фото, Беларусь приостанавливает транзит грузов Литвы в ответ на аналогичные действия со стороны Вильнюса

Напомним, что ранее на такой же шаг пошла Литва. В ответ на это Минск ввел запрет на перевозку нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, следующих из Литвы.

Посол Беларуси в Бразилии Сергей Лукашевич заявил, что сложившаяся ситуация с блокировкой транзита еще больше будет дестабилизировать рынок калийных удобрений (на Беларусь приходится около 20% объема мирового рынка удобрений).

"Беларусь истребует все причитающиеся с Литвы штрафы за нарушение правил транзита и двусторонних соглашений", - цитирует Сергея Лукашевича агентство "Белта". Посол считает, что за санкциями против Беларуси стоит "агрессия, основанная на коммерческих интересах".

Философ Владимир Мацкевич приостановил голодовку

Об этом сообщил сам Мацкевич через адвоката.

Автор фото, Vladimir Matskevich Personal Archive Подпись к фото, Известного белорусского философа Владимира Мацкевича задержали в августе 2021 года.

"Вчера я стал отключаться. Сосед вызвал врачей, делали капельницу. После процедуры была встреча со следователем, из которой я заключил, что дело сдвинулось с мертвой точки. Я прекратил голодовку и вечером около 19.00 написал заявление. Надеюсь, что возобновлять не придется", - передал адвокат слова Мацкевича.

Ранее информацию о прекращении голодовки подтвердила "Белсату" супруга Мацкевича Светлана. "На данный момент у нас есть информация, что голодовка была приостановлена, однако непонятно как и почему - из-за того, что не допустили врача".

Напомним, что известного белорусского философа Владимира Мацкевича задержали в августе 2021 года. Четвертого февраля он начал голодовку, с 14 февраля она стала "сухой". Он требовал разъяснить ему суть обвинений, изменить меру пресечения и передать дело в суд.

Пенсионерккдали 2,5 года колонии за оскорбление Лукашенко

Суд города Брестовицы Гродненской области приговорил 69-летнюю Галину Михальчук, мать басиста российской группы Jars, к двум м половиной годам колонии за оскорбление Лукашенко.

Михальчук обвинили в публикации десятков комментариев в телеграм-канале "Волковыск для жизни" (признан властями экстремистским), которые, по мнению следствия, унижали честь и достоинство Александра Лукашенко.

Пенсионерка признала вину, однако попросила смягчить приговор.

"Прошу вас, ради Бога, не наказывать меня так строго, потому что это вообще для меня это смертный приговор", - заявила она, однако суд вынес именно тот приговор, который запрашивало гособвинение.

По словам сына Галины - Владимира Веселика, ее дважды осудили за одно и то же.