Из России выслали заместителя посла США
Москва выслала из России заместителя посла США Бартла Гормана, сообщили в американском посольстве и назвали высылку необоснованной, пообещав ответить. Это произошло на фоне идущих между Россией, США и НАТО переговоров о гарантиях безопасности для России и сохраняющейся напряженности вокруг Украины.
О высылке дипломата стало известно после визита посла США Джона Салливана в МИД России. Как сообщают СМИ, в министерстве ему могли передать ответ России на предложения по вопросам безопасности.
Его визит продолжался 15 минут, от общения с журналистами он отказался.
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