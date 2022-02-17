В Карачаево-Черкесии убили москвича, справившего нужду на обочине

52 минуты назад

Автор фото, Investigative Committee of Russia

В Карачаево-Черкесии местный житель убил туриста из Москвы, справившего нужду на обочине дороги, и скрылся. Его объявили в федеральный розыск.

В четверг в телеграм-каналах распространилась видеозапись, на которой группа людей избивает мужчину, и один из нападавших наносит ему удар ножом. В сообщениях говорилось, что жителям кавказской республики не понравилось, что убитый справил нужду на обочине.

Так об этом рассказывают и свидетели.

"Один из [нападавших] сказал, что здесь не принято так делать. Мы попросили у них прощения, потому что понимали, что находимся здесь в гостях, и у них, действительно, может быть не принято ходить, таким образом, в туалет. Но им, видимо, показалось этого недостаточно, и они начали применять физическую силу", - рассказал "МК" очевидец.

Пострадавший умер по пути в больницу.

Историю, опуская некоторые подробности, так же описывает и следствие.

Из сообщения Следственного комитета следует, что группа жителей Москвы на автомобиле Ford Transit остановилась на 11-м километре федеральной автодороги "Подъезд к Архызу" в Зеленчукском районе. К ним подъехала "Лада" с двумя местными жителями. У них произошел словесный конфликт, переросший в драку. Во время ссоры подозреваемый ударил туриста ножом в живот.

Погибшего мужчину звали Олег Албегов, он был известен в московском мотодвижении. У него остались жена и двое детей, рассказал Би-би-си его знакомый по мотодвижению Дмитрий Щеголев. По его словам, в Карачаево-Черкесию Албегов ездил кататься на сноуборде.

"Удара ножом никто не ожидал, наших ребят там было больше", - сказал Щеголев.

В отношении 34-летнего жителя Карачаево-Черкесии было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Он уехал с места убийства на машине и был объявлен в федеральный розыск.

В январе первый заместитель министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР Артем Овчинников заявлял, что республиканское министерство разрабатывает "свод правил поведения на территории туристско-рекреационных комплексов и курортов".