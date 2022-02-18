Есть версия, что каждый второй случай заражения ОРВИ - на самом деле "Омикрон". Как не перепутать простуду с ковидом?

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

42 минуты назад

Автор фото, Getty Images

Около половины всех новых случаев сезонной простуды на самом деле вызваны коронавирусным вариантом "Омикрон" - менее опасным для жизни и здоровья, чем предшествующая ему "Дельта", но значительно более заразным (а потому уже практически повсеместно вытеснившему своего предшественника).

Такое предположение высказал профессор эпидемиологии Университетского колледжа Лондона Тим Спектор, фактически возглавляющий научный фронт борьбы с эпидемией коронавируса в Британии с самого начала пандемии.

Мнение профессора Спектора разделяет большинство его коллег - международно признанных экспертов по инфекционным заболеваниям.

По их наблюдениям, у полностью вакцинированных людей (а в обеспеченных странах Европы таких большинство) "Омикрон" вызывает симптомы, напоминающие скорее обычную простуду, чем смертоносную уханьскую инфекцию.

Впрочем, есть по меньшей мере два специфических проявления, по которым "Омикрон" можно с высокой вероятностью отличить от привычных вирусов сезонной простуды.

13 пишем, два в уме

Весной 2020-го профессор Спектор с коллегами запустил мобильное приложение ZOE Symptom Study - крупнейшее в мире научное исследование, которое изучает симптомы Covid-19 практически в режиме реального времени.

С его помощью вот уже полтора года почти 4 млн британцев ежедневно сообщают ученым о наличии или отсутствии у себя тех или иных проявлений болезни, за что в сентябре 2020 года профессор был награжден Орденом Британской империи четвертой степени (право на рыцарский титул дают только первые два).

Поскольку массовую прививочную кампанию Британия развернула одной из первых (на сегодняшний день полностью вакцинированы уже почти 80% населения страны), сейчас ученые пытаются понять, как именно "Омикрон" пробивает сформированную прививкой иммунную защиту - и какие симптомы испытывают зараженные.

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Наиболее показательным считается случай массового распространения вируса на корпоративной рождественской вечеринке в Норвегии 26 ноября. Один из присутствовавших на праздновании гостей за два дня до того вернулся из ЮАР, однако карантин выдерживать не стал, поскольку получил обе дозы вакцины.

Наличие действующей прививки было обязательным требованием для всех участников. Более того, перед началом всех посетителей попросили сдать экспресс-тест на вирус. Однако, несмотря на это, по итогам корпоратива заражение "Омикроном" было подтверждено у 66 гостей из 117. Еще у 15 врачи подозревали коронавирус, однако полномасштабная инфекция не развилась.

Поскольку к моменту заражения почти все инфицированные уже успели получить по две дозы вакцины, ученые фактически используют гостей мероприятия как фокус-группу, наблюдая за тем, как те переносят болезнь.

На сегодняшний день у полностью вакцинированных взрослых зафиксировано уже 13 различных симптомов заражения "Омикроном", большинство из которых очень похожи на проявления обычной простуды:

кашель,

насморк или заложенный нос,

усталость и/или сонливость,

боль в горле,

головная боль,

мышечная боль,

температура,

чихание,

пониженная чувствительность к запахам,

сниженный аппетит,

тяжесть дыхания,

пониженное восприятие вкусов,

боль в области брюшного пресса.

Симптомы выше перечислены в порядке убывания частоты проявления: от самых распространенных - до встречающихся относительно редко.

Отличить вирус от обычной простуды при таком заражении непросто даже специалисту. Однако эксперты все же выделяют у привитых два симптома, которые могут свидетельствовать, что положительный ПЦР-тест может быть не за горами.

Первый - это повышенная утомляемость, когда общее ощущение усталости нередко сопровождается еще и физической болью в мышцах, а в некоторых случаях - даже временным ухудшением зрения и потерей аппетита. У женщин такое проявление болезни встречается чуть чаще, чем у мужчин (40% против 32%).

Второй - ощущение головокружения, которое иногда перетекает в тошноту, а периодически даже сопровождается непродолжительными периодами потери сознания.

Тем не менее инфекция у всех привитых пациентов протекает в легкой форме - а это дополнительно затрудняет диагностику, поскольку многие даже не обращаются по этому поводу к врачу. Впрочем, профессиональная медицинская помощь таким больным и не нужна, они прекрасно лечатся и выдоравливают на дому.

Тем временем власти Германии также объявили, что пик волны "Омикрона" страна благополучно пережила. Количество новых случаев быстро идет на спад, а доля населения, обладающего иммунной защитой (и таким образом косвенно защищающего от заражения непривитых) - соответственно, растет.