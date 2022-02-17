Обстрел детского сада в Станице Луганской на Донбассе: что известно

38 минут назад

Автор фото, Facebook ООС

Утром в четверг в части Луганской области, находящейся под контролем властей Украины, неподалеку от линии разграничения войск подверглись артиллерийскому обстрелу детский сад и железнодорожная платформа в Станице Луганской. На фоне сохраняющихся ожиданий российского военного вторжения в Украину обстрел гражданского объекта был воспринят на Западе как потенциальный предлог для вмешательства Москвы.

Об обстреле детского сада "Казка" в населенном пункте Станица Луганская одними из первых сообщила гуманитарная миссия "Пролиска". В посте в "Фейсбуке", размещенном около 11 утра по московскому времени, сотрудницы миссии пишут, что в южную стену детского сада "Казка", где были дети, попал один снаряд. Три человека пострадалии и получили контузии, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Из-за обстрела было отключено электричество. Персонал и детей эвакуировали из сада.

Станица Луганская находится к северу от Луганска очень близко к линии разграничения позиций вооруженных сил Украины и формирований самопровозглашенной Луганской народной республики, поддерживаемой Россией. В четверг через одноименный пропускной пункт несмотря на обстрелы в обе стороны прошло около двух тысяч человек. Хотя СМИ отмечали обострение военных действий, сам контрольно-пропускной пункт не обстреливали.

Позже выяснилось, что под огонь попала и находящаяся неподалеку от детского сада железнодорожная станция "Кондрашовская-Новая". Об этом сообщила пресс-служба железнодорожного холдинга "Укрзализниця". Александр Камишин в Telegram заявил, что обстрел велся "со стороны оккупированной территории" (контролируемой пророссийскими сепаратистами).

Потом артиллерийским снарядом было также повреждено здание лицея во Врубовке к югу от Луганска.

Об обострении ситуации на линии разграничения в четверг утром сообщали обе стороны конфликта.

В штабе Операции объединенных сил в Донбассе заявили, что по состоянию на 16:00 по местному времени "со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня". В штабе ООС приводят список обстрелянных населенных пунктов.

Представители ЛНР еще утром обвинили в обстрелах силы ВСУ.

"ВСУ предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. Украинская сторона продолжает нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. С начала текущих суток украинские военные четыре раза нарушили режим прекращения огня", - говорится в заявлении сепаратистского ополчения, опубликованном рано утром в четверг.

Откуда прилетел снаряд

По информации украинских военных, по Станице Луганской было выпущено 32 снаряда из тяжелого артиллерийского орудия калибра 122 мм. Один снаряд попал в южную стену детского сада.

Автор фото, Telegram СБУ

Как рассказал Би-би-си глава Станицы Луганской Альберт Зинченко, снаряд попал в музыкальную комнату, где занятия в то время не проводились и детей там, к счастью, не было.

Тем не менее пострадали три человека.

"Это охранник, работница прачечной и помощница воспитателя. Все в больнице, контуженные, глухота и стрессовое состояние", - рассказал поселковый руководитель.

Как обратили внимание в аналитической группе Bellingcat (в России признан "иностранным агентом"), проанализировав форму оставленной снарядами воронки на фото, можно сделать вывод, что по станице стреляли с юга.

Кроме того снаряд, попавший в детский сад, угодил именно в южную стену здания, отмечает основатель Bellingcat Элиот Хиггинс. Также к югу от здания детсада заметны воронки от не долетевших до него снарядов.

Сепаратисты, между тем, утверждают, что снаряд прилетел с востока. "Нашими экспертами были детально изучены фотоматериалы и проведен их тщательный анализ, - отметил он. - Расположение здания детского сада, угол, под которым произошло поражение стены, позволили вычислить точную траекторию полета снаряда", - говорится в опубликованном в лояльном им Telegram-канале заявлении, на которое ссылается российское агентство ТАСС.

Что говорят в Киеве и Москве

Автор фото, Facebook ООС Подпись к фото, Здание сада было серьезно повреждено

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сделает все, чтобы донести до мира, что обстрел велся с контролируемой ЛНР и ДНР территории.

"Ключевым сейчас является зафиксировать для всего мира, что эти снаряды прилетели со временно оккупированных территорий Украины, которые контролирует Россия", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в четверг.

"С 2014 года мы уже видели все: провокации, безосновательные обвинения, искажение реальности, целью которых было возложение ответственности за обострение на Украину, найти оправдания для России и дать ей дополнительные причины для эскалации" - добавил он.

"Мы обратились ко всем международным партнерам с призывом немедленно осудить серьезное нарушение минских договоренностей со стороны России", - сообщил глава украинского МИД.

В Кремле после новостей в Станице Луганской заявили, что "ситуация очень и очень опасна".

"Никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вместе с провокационными действиями, которые только усилились за последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Что говорят на Западе

Глава МИД Польши и действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау, комментируя обстрелы, призвал стороны к немедленной деэскалации.

"Любое применение силы, особенно против гражданского населения и объектов критической инфраструктуры, недопустимо. Мы вновь заявляем о нашей решительной поддержке всех дипломатических усилий, направленных на разрядку сохраняющейся напряженности и восстановление мира, безопасности и стабильности на востоке Украины", - заявил он.

США и Британия, ожидающие от России в ближайшие дни "операции под чужим флагом", то есть провокации с целью создать повод для вторжения, в четверг повторили свои опасения.

"У нас есть причины верить, что они проводят операцию под фальшивым флагом, чтобы оправдать ввод войск. Все наши данные свидетельствуют, что они готовы вторгнуться на территорию Украины, атаковать ее", - сказал Байден журналистам в четверг.