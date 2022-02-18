Дайджест: Запад убежден, что Россия хочет напасть на Украину; Брэд Питт снова судится с Анджелиной Джоли

18 февраля 2022, 04:28 GMT Обновлено 30 минут назад

Автор фото, Anadolu Agency

Российские власти могут сфабриковать причину для вторжения в Украину, считают в Вашингтоне. Президент США Джо Байден накануне заявил, что военные действия могут начаться в ближайшее время, но дипломатическое решение все еще возможно.

Россия продолжает отрицать подобные планы и обвиняет США в распространении дезинформации.

На вчерашнем заседании Совета Безопасности ООН госсекретарь США Энтони Блинкен изложил предположительный план нападения России на Украину.

Сначала, по его словам, Россия сфабрикует предлог для войны, после чего могут последовать ракетные и авиаудары по территории Украины, а также кибератаки. Затем, как предполагает госдеп, сухопутные силы начнут наступление на ключевые цели.

На заседании Совбеза, созванного по инициативе России, Блинкен также заявил, что направил письмо главе российского МИД Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе.

Минувшей ночью журналист Washington Post написал в "Твиттере" со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента, что Лавров указал Блинкену несколько дат для встречи на следующей неделе, и госсекретарь принял их.

В четверг поступали сообщения об обострении ситуации в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Обе стороны сообщали о многочисленных обстрелах. Один из снарядов попал в детский сад.

Наблюдатели ОБСЕ сообщили, что зафиксировали с вечера среды 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе, и призвали стороны конфликта соблюдать прекращение огня.

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В Мюнхене открывается ежегодная конференция по безопасности. С речью по поводу кризиса вокруг Украины на ней выступит вице-президент США Камала Харрис.

Суд рассмотрит требование ФСИН России о замене брату Алексея Навального Олегу условного заключения на реальное по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

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Британия, как и США, убеждена, что Россия собирается осуществить вторжение на Украину, пишет Times.

В течение этой недели высокопоставленные представители британского правительства заявляли, что не верят, что российский президент Владимир Путин принял решение о начале вторжения. Вчера же источники Times сообщили, что за последние 24 часа этот анализ изменился.

"Он собирается это сделать, и это будет ужасно", - сказал один из них.

Несмотря на заявления Москвы об отводе техники, западная разведка предполагает, что за последние несколько дней численность российских войск увеличилась на 7 тысяч человек.

"Вся имеющаяся у нас информация говорит о том, что Россия может планировать вторжение в Украину в любой момент без дополнительного предупреждения. Однако еще есть возможность для президента Путина отступить и избежать кровавой и ненужной войны", - сказал изданию представитель правительства Британии.

Тем временем премьер-министр Британии Борис Джонсон фактически обвинил Москву в том, что она стоит за обстрелом детского сада в Луганской области Украины.

"Сегодня был обстрелян детский сад, что, как мы знаем, было операцией под чужим флагом, разработанной для дискредитации украинцев, для создания предлога, надуманной провокации для действий России, - сказал он. - Мы очень опасаемся, что именно такие вещи будут происходить в ближайшие несколько дней".

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Британское министерство внутренних дел накануне подтвердило сообщения СМИ о том, что прекращает выдачу виз инвестора для новых заявителей независимо от национальности. Газета Guardian в редакционной колонке анализирует это решение, называя его слишком слабым и запоздалым.

В правительстве слова ничего не стоят, но важны дела и поступки, пишут журналисты. Судя по угрозам, которые Борис Джонсон и его министры высказывают в адрес России по поводу Украины, можно подумать, что Великобритания полностью готова воплотить их в жизнь. Это не так.

Когда речь заходит о том, что британские министры действительно могли бы отслеживать активы поддерживаемых Кремлем олигархов и пресекать потоки отмываемых через лондонский Сити российских денег, риторика уходит в песок. В этой сфере правительство Джонсона делает прямо противоположное тому, что необходимо.

Теперь Великобритания готова отменить "золотые визы". Но почему так поздно? И насколько эффективна будет эта реформа сейчас? Опасение заключается в том, что это слишком слабая, запоздалая и неэффективная мера, и она может оказаться очередным трюком, предназначенным для создания видимости, а не для достижения цели.

Схема выдачи виз инвесторам, запущенная в 1994 году, стала одним из ключей к открытию Великобритании как безопасного убежища для грязных денег из России и других стран, продолжает Guardian. Эта схема не просто приносила деньги, она стала питательной средой для целой индустрии посредников - юристов, бухгалтеров, агентов по недвижимости, специалистов по безопасности и лоббистов, которые помогали интегрировать российских олигархов и других лиц во многие сферы британской жизни, включая Консервативную партию.

Отмена "золотых виз" - это жест, а не стратегия. Это разрозненный подход, затрагивающий всех иностранных граждан независимо от происхождения, в то время как на самом деле необходимо преследование активов и инвесторов, имеющих связи с враждебными режимами, такими как Россия.

Если Украина подвергнется вторжению, доводы в пользу принятия таких мер будут еще более весомыми. Но для того, чтобы меры имели хоть какой-то эффект, они должны быть эффективными и продуманными, заключают журналисты.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Брэд Питт и Анджелина Джоли приобрели шато в 2008 году

Американский актер Брэд Питт утверждает, что его бывшая супруга Анджелина Джоли тайно продала свою долю в винодельческом хозяйстве, которым они владели совместно, компании, связанной с российским бизнесменом, сообщает портал TMZ. Питт решил подать в суд, чтобы аннулировать сделку.

Издание пишет, что получило доступ к юридическим документам, которые являются частью бесконечного бракоразводного процесса между актерами. Речь в них идет о замке Мираваль во французском Провансе, который пара приобрела в 2008 году, и находящейся на его территории винодельне.

Брэд Питт утверждает, что вложил в хозяйство много времени и денег за эти годы, сделав винодельню успешной. По условиям владения, ни он, ни Джоли не могли продать свои доли без согласия друг друга. В 2016 году пара подала на развод.

В июле прошлого года Анджелина Джоли обратилась в суд и заявила, что достигла соглашения о продаже своей доли неназванному лицу. В сентябре Питт разрешил бывшей супруге продать ее долю при условии, что лично одобрит кандидатуру покупателя, пишет TMZ.

Спустя месяц актер, по его собственным словам, был шокирован, узнав, что Château Miraval продана компании Tenute del Mondo, входящей в Stoli Group (основана российским бизнесменом Юрием Шефлером).

Питт утверждает, что Джоли никогда не спрашивала его согласия и намеренно скрывала от него условия сделки. Он требует через суд отмены сделки и возмещения ущерба.

Журналисты TMZ запросили комментарий у представителей Анджелины Джоли, но пока не получили ответа.

Автор фото, Klawe Rzeczy

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