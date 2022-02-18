Умер актер Геннадий Юхтин, игравший в "Весне на Заречной улице"

час назад

Автор фото, Pavel Smertin/TASS Подпись к фото, Актер Геннадий Юхтин во время выступления на вечере, посвященном 70-летию Государственного театра киноактера. Декабрь 2013 года

Народный артист России Геннадий Юхтин скончался в коронавирусном госпитале. Ему было 89 лет. Советские и российские кинозрители запомнили его по ролям в фильмах 50-х годов "Весна на Заречной улице" и "Дело Румянцева".

"Геннадий Юхтин скончался сегодня в больнице в Коммунарке", - сказали Интерфаксу в Союзе кинематографистов России.

СМИ сообщали, что актер находился в московской коронавирусной больнице в Коммунарке с диагнозом коронавирус.

Юхтин родился в 1932 году. Окончил ВГИК, служил в Театре-студии киноактера.

Самыми известными его работами в кино стали роли в фильме "Чужая родня" (1955 год), "Дело Румянцева" (1955 год) и "Весна на Заречной улице" (1956 год).

Это были исключительно положительные персонажи. В "Весне на Заречной улице" он играл инженера, помогающего встать на верный путь сталевару-передовику, которого играл Николай Рыбников, а в "Деле Румянцева" - шофера, друга главного героя, роль которого исполнял Алексей Баталов.