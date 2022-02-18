Олегу Навальному заменили условный срок на реальный

час назад

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Олегу Навальному, получившему год лишения свободы условно по "санитарному делу", заменили условный срок на реальный. Этого требовала уголовно-исполнительная инспекция Федеральной службы исполнения наказаний. По данным ФСИН, брат политика еще в сентябре улетел на Кипр.

Люблинский суд Москвы удовлетворил ходатайство инспекции, обвинившей брата оппозиционного политика Алексея Навального в неисполнении возложенных на него обязанностей.

"Представление ФСИН удовлетворить, отменить условное наказание Навальному и направить его отбывать наказание в колонию строгого режима", - огласил решение судья (цитата по Интерфаксу).

В августе прошлого года Преображенский суд Москвы назначил Олегу Навальному год условного срока по "санитарному делу", признав виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ).

В период испытательного срока Олега Навального обязали не менять место жительства и регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

26 января МВД объявило Олега Навального в федеральный розыск. Он, предположительно, еще в сентябре улетел из Шереметьево на Кипр, сведений о его возращении нет, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Суд постановил продолжить заседание без Навального.

"Доводы, изложенные ФСИН, обоснованы. Представленные материалы содержат сведения, что Навальный скрылся, поэтому поддерживаю представление в полном объеме", - поддержал инспекцию прокурор, выступая в суде.

Адвокат Навального Никос Параскевов заявил, что его подзащитный не признает законность приговора по "санитарному делу" и считает необоснованным обращение ФСИН, передает Интерфакс. По поводу местонахождения Олега Навального защитник сказал, что точных сведений у него нет.

В 2014 году Олег Навальный вместе с братом был осужден по делу "Ив Роше" и провел в колонии 3,5 года.

"Санитарное дело"

"Санитарное дело" (по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм) было возбуждено после протестной акции в поддержку Навального, прошедшей в Москве 23 января 2021 года. Оппозиционер тогда вернулся после лечения от отравления из Германии, был задержан, заключен под стражу и в феврале отправлен отбывать реальный срок по делу "Ив Роше" в колонию.

Согласно действовавшим в тот момент распоряжениям мэра Москвы, проведение любых публичных мероприятий в городе не допускалось из-за распросранения коронавируса.

По версии следствия, на акцию 23 января пришли два десятка человек, которые должны были находиться на карантине, тем самым создав угрозу массового заболевания людей.

Обвиняемыми по "санитарному делу" стали 10 человек, в том числе соратники Навального Любовь Соболь, Кира Ярмыш и Николай Ляскин. Они, по версии следствия, публиковали на своих страницах в соцсетях посты с призывами выходить на акцию, игнорируя санитарные нормы.

Накануне, 17 февраля, суд Ненецкого автономного округа заменил условный срок на реальный 68-летнему Юрию Жданову - отцу соратника Алексея Навального Ивана Жданова. Его на три года отправили в колонию по делу о мошенничестве и служебном подлоге.

В начале декабря суд заменил условное наказание на реальный для соратницы Навального Любови Соболь по "квартирному делу". Соболь, как и Олега Навального объявили в розыск. Она покинула Россию.