Миллионам британцев посоветовали сидеть дома из-за мощного шторма "Юнис"

45 минут назад

Автор фото, PA Media

На Британию обрушился шторм "Юнис", в стране объявлен красный уровень опасности. Миллионам жителей британских островов рекомендовано не покидать дома из-за шторма - одного из самых сильных за последние десятилетия.

Метеобюро выпустило наивысшее красное предупреждение для Лондона, юго-востока и востока Англии.

Красный уровень погодной опасности уже действует на территории юго-западной Англии и южного Уэльса.

В пятницу будут закрыты сотни школ, в Уэльсе не ходят поезда, военные находятся в режиме полной боевой готовности.

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Скорость ветра при прохождении шторма "Юнис" может достигать 145 километров в час, что грозит серьезными разрушениями и отключением электроэнергии, предупреждают синоптики.

"Юнис" - второй сильный шторм за неделю в Британии. Ранее шторм "Дадли" обрушился на районы Шотландии, северной Англии и Северной Ирландии, оставив тысячи домов без электричества.

Красные уровни метеоугрозы объявляются редко. Такое предупреждение означает опасность для жизни - ветер может сметать крыши домов, обрушивать линии электропередач и вырывать с корнем деревья. Большую угрозу представляют и летящие на огромной скорости обломки.

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По словам метеоролога BBC Weather Бена Рича, ожидается, что "Юнис" "нанесет ущерб, огромные разрушения и вызовет прибрежные наводнения", но "насколько сильным окажется этот шторм, сказать невозможно".

"Ветры одинаковой силы могут вызывать разные последствия в разных регионах - например, побережье западной Шотландии гораздо лучше подготовлено к ветру скоростью 80 миль в час, чем внутренние районы южной Англии", - говорит Бен Рич.

Метеоролог Би-би-си в Уэльсе Дерек Броквей сказал, что, хотя "Юнис" не относится к категории ураганов, сила ветра достигнет уровня урагана.

Жителям рекомендовали хорошо закрепить вещи и различные предметы, находящиеся во дворах, запирать двери и окна, держать машины запертыми в гаражах или хотя бы подальше от деревьев и стен.

Метеобюро заявило, что людям следует по возможности избегать поездок и оставаться дома, когда ветер достигнет максимальной скорости.