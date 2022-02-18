Провалившийся в колодец шестилетний афганский мальчик умер почти сразу после спасения

35 минут назад

Автор фото, MahfouZubaide Подпись к фото, Операция по спасению ребенка из колодца шла четыре дня

Шестилетний мальчик, который провалился в колодец в афганской провинции Забуль, скончался. Ребенок провел в колодце четыре дня, в пятницу его подняли на поверхность, но он умер буквально через несколько минут.

Мальчик упал в колодец глубиной около 25 метров и застрял внутри. Спасательная операция началась почти сразу: спасатели начали копать тоннель, чтобы добраться до ребенка.

Операция длилась четыре дня, и первые дни мальчик разговаривал с отцом. На съемках спасателей слышно, как отец спрашивает ребенка, в порядке ли он.

Подпись к фото, Шестилетний Хайдар застрял в узкой части 25-метрового колодца

"Хайдар, поговори со мной и не плачь, мы работаем, чтобы вытащить тебя", - успокаивает отец сына.

"Хорошо, я буду говорить", - отвечает мальчик.

Однако уже с четверга ребенок перестал издавать любые звуки. В колодец смогли спустить камеру, и на записи видно, что мальчик застрял ногами в узкой части колодца, но мог двигать руками и верхней частью тела.

В пятницу утром, когда его вытащили, он еще дышал. Ему дали кислород и понесли к медицинскому вертолету, но он скончался буквально через несколько минут.

Аналогичная спасательная операция в начале февраля велась в Марокко, где пятилетний ребенок упал в сухой 32-метровый колодец. ​​Операция осложнялась опасностью схода почвы и множеством валунов на пути у копателей и продолжалась несколько дней. Чтобы добраться до мальчика, спасатели выкопали параллельно колодцу тоннель, а затем пробурили трехметровую перемычку.

Пятилетнего Райана спасти не удалось. Когда ребенка подняли на поверхность, он был уже мертв. Смертельным для мальчика, по предположению врачей, могло оказаться долгое нахождение под землей или травма головы.