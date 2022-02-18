38 приговоренных к смерти. В Индии вынесли вердикт по делу о теракте в 2008 году
Специальный суд Индии приговорил 38 обвиняемых по делу о серии взрывов в Ахмадабаде в 2008 году к смертной казни. Террористы взорвали около 20 бомб в жилых кварталах самого крупного города штата Гуджарат в течение одного часа.
Это первый случай в стране, когда по одному делу вынесли такое количество смертных приговоров.
Что произошло в Ахмадабаде
Серия взрывов в городе началась 26 июля 2008 года около 18:45 вечера, они сотрясали разные районы города в течение часа. В общей сложности 21 бомба взорвалась в 14 разных местах, в результате чего 57 человек погибли и более 200 получили ранения.
Бомбы были заложены в жилых кварталах, на рынках, в общественном транспорте и больницах Ахмадабада. Несколько бомб не разорвалось, иначе жертв могло быть еще больше.
Кто устроил теракт
Теракт организовала запрещенная в Индии организация "Студенческое исламское движение Индии" (SIMI). Лагерь террористов находился в глубине джунглей района Эрнакулум штата Керала. Подготовкой руководил глава организации Сафдар Нагори. В декабре 2007 года террористическую подготовку в лагере прошли около 50 человек, приехавших из нескольких штатов страны, в том числе из Гуджарата.
В то время, когда экстремисты готовили теракт в Ахмадабаде, SIMI еще не была запрещена.
Индийское правительство объявило группу террористической организацией и запретило ее только в 2010 году - после того, как ее обвинили в нападении на немецкую пекарню в Пуне, в результате которого 17 человек погибли и десятки получили ранения.
Организация назвала теракт местью за подавление мусульманских протестов в Гуджарате в 2002 году. Беспорядки начались после поджога поезда в городе Годхра, в результате которого погибли 58 индуистских паломников-карсеваков.
В штате началось противостояние индуистского и мусульманского населения, вспышки насилия продолжались еще три месяца.
Как проходил суд
Всего на скамье подсудимых оказалось 78 человек, 49 из них признали виновными, 28 человек оправданы. Еще один обвиняемый был отпущен под залог, а после суда освобожден, так как ему поставили диагноз "острая шизофрения".
В ходе судебного разбирательства обвинение допросило 1163 свидетеля. Большая часть судебных заседаний проходила по видеосвязи, так как обвиняемые содержались в тюрьмах разных штатов. Приговор тоже был оглашен онлайн: 38 из 49 участников теракта приговорили к смертной казни, остальных 11 - к пожизненному заключению.
Суд Индии впервые приговаривает к смертной казни такое большое число фигурантов по одному делу. Теперь дело будет слушаться в Высоком суде штата Гуджарат, который решит, оставить постановление в силе или отменить его.