Россия объявила масштабные учения ядерных сил с ракетными пусками

час назад

Ситуация вокруг Украины

Под шифром "Гром"

Богданов считает, что для западных военных эти учения не стали неожиданностью, поскольку о них говорили с осени. "Во-вторых, о такого рода активностях осуществляются тихие уведомления to whom it may concern - тем, кому это может быть интересно с точки зрения наблюдаемых процессов. Я уверен, что американцы в курсе, они были заранее поставлены в известность о том, что соответствующие учения пройдут, чтобы не создавать излишней нервозности", - сказал эксперт.