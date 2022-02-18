"Мы делаем то, что считаем нужным". Лукашенко и Путин обсудили санкции и совместные учения
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Москве обсудили украинский кризис и возможные санкции против двух стран, которые оба сочли неизбежными.
Перед началом встречи Путин спросил Лукашенко: "Отпэцээрились?", после чего подал ему руку, приобнял и пригласил сесть за маленький стол. Они договорились на следующий день вместе посетить военные учения.
Предыдущая встреча Путина с зарубежным лидером - президентом Бразилии Жаиром Болсонару - также прошла с рукопожатием и за маленьким столом. За день до этого Путин проводил переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем - с ним он сидел за длинным столом и руку не пожимал.
Перед началом закрытых для прессы переговоров Лукашенко пошутил, что рад возможности "хотя бы немного разбавить западную элиту" в Кремле.
Переговоры продолжались около двух часов, после чего оба вышли к прессе. "Слушайте, как будто пандемии нет, столько людей!" - удивился Лукашенко, глядя в зал.
Санкции и угрозы Запада
Путин заверил, что санкции против России и Беларуси продолжат вводить в любом случае, вне зависимости от того, "есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет, он будет найден".
По словам Путина, за последние восемь лет в России развивалось импортозамещение, и задачи "на 90 процентов решены".
Лукашенко же назвал западные санкции "экономической войной" против двух стран.
"Что бы мы ни делали, как бы мы ни старались что-то сделать, они все равно найдут повод, чтобы и дальше углублять развязывание этой экономической войны", - добавил он.
Ранее в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС готовит пакет санкций "мощнее", чем в 2014 году, а глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала Москве "беспрецедентные" санкции в случае нападения на Киев, включая ограничения против "Северного потока-2".
Лукашенко, не называя имен, обвинил западных политиков в "скудоумии" и "болезненном желании пройтись по самому краю".
А Путин сказал, что не обращал внимания на заявления западных политиков и СМИ о возможном вторжении на Украину. "Постоянно реагировать на них - это себе дороже", - сказал он.
"Мы делаем то, что считаем нужным, и будем так поступать дальше", - резюмировал Путин.
Самый частый гость
Это первая встреча Лукашенко и Путина в этом году. В 2021 году они встречались шесть раз, причем все встречи проходили на российской территории. Ни один другой иностранный лидер так часто в России за год не появлялся.
- 22 февраля Лукашенко и Путин не только провели переговоры в Сочи, но и прокатились на лыжах и снегоходах. Обсуждались, в частности, поставки российской вакцины от коронавируса в Беларусь и углубление интеграции.
- 22 апреля Лукашенко приехал в Москву. На переговорах обсуждалось сотрудничество по вопросам безопасности и обороны, а также обстановка на юго-востоке Украины.
- 28-29 мая белорусский президент совершил двухдневный визит в Сочи. После официальных переговоров они с Путиным совершили морскую прогулку.
- 13 июля состоялись переговоры в Константиновском дворце в пригороде Петербурга, они продолжались более пяти часов. Путин и Лукашенко тогда договорились, что Россия в 2022 году будет продавать газ Беларуси по ценам 2021 года.
- 9 сентября - снова встреча в Москве. На этот раз переговоры продолжались около трех часов, после этого президенты объявили, что согласовали 28 программ по углублению интеграции двух стран.
- 29 декабря Лукашенко принял участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ в Петербурге и снова встретился с Путиным. Лидеры подтвердили планы провести совместные военные учения в 2022 году.