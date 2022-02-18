Умер народный артист России Борис Невзоров
Актер Борис Невзоров умер в пятницу от коронавируса, сообщила журналистам директор Малого театра Тамара Михайлова. Ему было 72 года.
"Борис Георгиевич скончался пару часов назад. Коронавирус", - цитирует Михайлову агентство Интерфакс.
Невзоров учился в Высшем театральном училище имени Щепкина и в Школе-студии МХАТ. Свою театральную карьеру начал в Московском Новом драматическом театре, также играл в театре имени Моссовета и в Электротеатре Станиславский.
С 2005 года работал в Малом театре.
Помимо театра Невзоров активно снимался в кино - на его счету несколько десятков ролей в фильмах и сериалах.
За роль помора Ивана Рябова в сериале "Россия молодая" Невзоров был удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, а за роль Евхима в фильме "Люди на болоте" актер полечил приз Всесоюзного кинофестиваля.
Одной из последних ролей Невзорова стал образ чиновника в сериале Романа Волобуева "Последний министр". Также Невзоров играл в фильмах Юрия Быкова "Майор" и "Дурак".
В 1997 году Борис Невзоров получил звание заслуженного артиста России, а в 2011 году - народного артиста России.