Умер народный артист России Борис Невзоров

29 минут назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/Tass

Актер Борис Невзоров умер в пятницу от коронавируса, сообщила журналистам директор Малого театра Тамара Михайлова. Ему было 72 года.

"Борис Георгиевич скончался пару часов назад. Коронавирус", - цитирует Михайлову агентство Интерфакс.

Невзоров учился в Высшем театральном училище имени Щепкина и в Школе-студии МХАТ. Свою театральную карьеру начал в Московском Новом драматическом театре, также играл в театре имени Моссовета и в Электротеатре Станиславский.

С 2005 года работал в Малом театре.

Помимо театра Невзоров активно снимался в кино - на его счету несколько десятков ролей в фильмах и сериалах.

Автор фото, Tass Подпись к фото, Борис Невзоров (справа) на съемках фильма "Люди на болоте" (1981)

За роль помора Ивана Рябова в сериале "Россия молодая" Невзоров был удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, а за роль Евхима в фильме "Люди на болоте" актер полечил приз Всесоюзного кинофестиваля.

Одной из последних ролей Невзорова стал образ чиновника в сериале Романа Волобуева "Последний министр". Также Невзоров играл в фильмах Юрия Быкова "Майор" и "Дурак".