Олимпиада-2022: российские биатлонисты остались без медалей, ВАДА обвинила CAS в нарушении правил

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Масс-старт для российских биатлонистов завершился провалом, российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе, ВАДА обвинило CAS в нарушении правил в связи с допуском Камилы Валиевой к соревнованиям в Пекине.

Биатлон: команда ОКР осталась без медалей

Российские биатлонисты остались без медалей в масс-старте на Олимпиаде.

Победу в гонке одержал норвежский спортсмен Йоханнес Бё. Он преодолел дистанцию с четырьмя промахами за 38 минут 14,4 секунд и стал пятикратным олимпийским чемпионом. Для него это четвертая золотая медаль на Играх в Пекине. До масс-старта он стал победителем в спринте, а также завоевал золото в мужской и смешанной эстафетах.

Серебро в масс-старте досталось шведу Мартину Понсилуома, допустившему два промаха и пришедшему на 40,3 секунды позже победителя. Норвежец Ветле Шостад Кристиансен стал бронзовым призером с тремя промахами и отставанием от чемпиона на 1 минуту 12,5 секунды.

Среди российских спортсменов лучший результат у Александра Логинова. Он стал седьмым по скорости лыжного хода, однако россиянин совершил семь промахов и в итоге стал 15-м. Эдуард Латыпов пришел 19-м, а Максим Цветков - 20-м.

Российские биатлонистки тоже остались без наград. Победу в женском масс-старте одержала француженка Жюстин Брезаз-Буше. Она допустила четыре промаха и преодолела дистанцию за 40 минут 18 секунд. Для Брезаз-Буше это первое олимпийское золото в карьере. На Играх в Пхенчхане в 2018 году она завоевала бронзу.

Серебро досталось норвежке Тириль Экхофф. Бронзовая медаль - у другой норвежки, Марты Олсбю-Ройселанн.

Лучший результат среди российских спортсменок показала Кристина Резцова, финишировав пятой с шестью промахами. Ульяна Нигматуллина стала 17-й, а Ирина Казакевич - 20-й.

Ски-кросс: Сергей Ридзик во второй раз стал бронзовым призером и чуть не заплакал

Олимпийским чемпионом в ски-кроссе стал швейцарский фристайлист Райан Регез. Он на 0,26 секунды оказался быстрее своего соотечественника, действующего чемпиона мира по ски-кроссу Алекса Фивы.

Бронзовым призером стал российский фристайлист Сергей Ридзик, опередивший шведского спортсмена Эрика Моберга на 0,13 секунды. На Играх в Пхенчхане четыре года назад Сергей Ридзик также завоевал бронзовую медаль.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сергей Ридзик: "Мои вторые Олимпийские игры, и вновь бронзовая медаль"

После финиша российский спортсмен не смог сдержать слез.

“Я сказал, что выиграю, но чуть-чуть не получилось. Это мои вторые Олимпийские игры, и вновь бронзовая медаль”, - сказал Ридзик телеканалу “Матч ТВ”.

Томас Крол из Нидерландов - первый на 1000 м

Победителем на дистанции 1000 м стал нидерландский конькобежец Томас Крол. Он преодолел дистанцию за 1 мин 7,92 сек.

Для 29-летнего спортсмена это первое олимпийское золото в карьере. В Пекине он завоевал серебро на дистанции 1500 м.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Томас Крол завоевал свое первое олимпийское золото

Серебро на дистанции 1000 м - у канадца Лорана Дюбрея. Третий результат - у норвежца Ховарда Хольмефьорда Лорентсена.

Лучшим среди россиян стал Виктор Муштаков, показавший восьмой результат. Павел Кулижников, действующий рекордсмен мира на дистанции 1000 м, оказался 11-м.

ВАДА обвинило CAS в нарушении правил из-за Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило Спортивный арбитражный суд (CAS) в нарушении правил кодекса ВАДА. Это обвинение связано с допуском российской фигуристки Камилы Валиевой к участию в личном турнире на Олимпийских играх.

“Комиссия проигнорировала чёткие и ясные правила кодекса ВАДА, касающиеся снятия временного отстранения. Комиссия переписала кодекс в его части, касающейся “защищённых персон”, сделав так, что обязательные требования перестали быть таковыми”, - говорится в заявлении ВАДА.

Спортивный арбитражный суд (CAS), в свою очередь, опубликовал мотивировочную часть решения по делу Валиевой.

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Защита фигуристки настаивает, что Валиева "не употребляла запрещенное вещество преднамеренно", говорится в документе суда.

В CAS допустили, что результат допинг-пробы мог содержать ошибку, поскольку концентрация триметазидина в пробе была очень низкой. Кроме того, суд отметил, что все пробы, которые Валиева сдавала в течение последних трех лет, были чистыми.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах признался, что ему было очень некомфортно наблюдать за поведением тренеров Камилы Валиевой после ее неудачного выступления в финале женского индивидуального турнира на Олимпиаде в Пекине. По его мнению, тренеры очень холодно встретили свою воспитанницу после исполнения произвольной программы.

Россияне и финны встретятся в финале по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею в полуфинале олимпийского турнира обыграла команду Словакии со счетом 2:0.

Первую шайбу в ворота словаков забросил Сакари Маннинен на 16-й минуте матча, вторая шайба стараниями Харри Песонена оказалась в воротах словацкой сборной на 60-й минуте.

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Для сборной Финляндии это третий выход в финал Олимпийского турнира: до этого финны боролись за золотые олимпийские медали в 1988 и 2006 годах. Однако ни разу им не удавалось победить в решающем матче.

На этот раз в финале финны сыграют с россиянами, обыгравшими шведскую сборную со счетом 2:1. Основное время этого матча закончилось вничью, и победителя определила серия буллитов.

Фигурное катание: спортивные пары представляют короткую программу

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По итогам проката короткой программы лидируют китайские фигуристы - Вэньцзин Суй и Хань Цун, они набрали 84,41 балла. На втором месте - российские спортсмены Евгения Тарасова и Владимир Морозов (84,25 балла).