Власти самопровозглашённых ДНР и ЛНР заявили, что эвакуируют население в Россию

18 февраля 2022, 13:20 GMT Обновлено 13 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинский солдат рядом с поврежденной стеной после обстрела детского сада в станице Луганская 17 февраля 2022 года

Лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили, что с пятницы начинается организованный выезд населения в Россию, они объяснили это возросшей угрозой нападения со стороны Украины. Украинские власти ранее обвинили сторонников "ДНР" и "ЛНР" в обстрелах подконтрольной Киеву территории. Западные страны и Украина утверждают, что Россия не прекращает стягивать к украинским границам войска, и их численность уже составляет от 150 тыс. до 190 тыс. человек. Москва тем временем продолжает заявлять, что не намерена нападать на Украину.

Глава ДНР Денис Пушилин опубликовал обращение к жителям, в котором сообщил, что "по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан". В первую очередь уехать предлагают женщинам, детям и людям пожилого возраста.

Как передают источники российских информационных агентств в "парламенте ДНР", планируется эвакуировать в общей сложности несколько сотен тысяч человек.

Позже лидер ЛНР Леонид Пасечник выступил с похожим обращением к жителям, призвав их эвакуироваться "с целью недопущения жертв среди мирного населения".

Украинский министр обороны Украины Алексей Резников на заседании Верховной Рады в пятницу заявил, что за прошедшие сутки территорию Украины обстреляли 60 раз, причем в 43 случаях применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. По его словам, противник применял ствольную артиллерию, минометы разных калибров, гранатометы, вел огонь из танков и противотанковых ракетных комплексов, что запрещено Минскими соглашениями.

Анализ: реального повода для обострения нет

Илья Барабанов, корреспондент Би-би-си

Если из самопровозглашенных ДНР и ЛНР всерьез решат эвакуировать всех стариков и детей, о чем заявили в пятницу Денис Пушилин и Леонид Пасечник, то вывозить придется по меньшей более миллиона человек - столько пенсионеров оставалось на этих территориях после 2014 года, когда многие молодые люди покинули ЛДНР, выехав кто в Россию, а кто в Киев и другие украинские города.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Сразу после заявления глав ДНР и ЛНР, анонсировавших эвакуацию населения и скорую атаку украинских вооруженных сил на республики, перед журналистами выступили президенты России и Беларуси. Владимир Путин заявил, что не обращал внимания на все сигналы западной прессы о возможном скором вторжении, а Александр Лукашенко сообщил, что люди из самопровозглашенных республик уже бегут.

На фоне этих тревожных заявлений журналисты, находящиеся сейчас непосредственно у линии соприкосновения, сообщают, что ситуация там сегодня спокойнее, чем в четверг, и никакого перемещения войск они не фиксируют.

А президент Украины Владимир Зеленский и вовсе должен в ближайшее время покинуть страну, поскольку завтра его ждут с выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности, которую в этот раз впервые за долгие годы решила игнорировать российская сторона.

После многочисленных предупреждений из Вашингтона о скором вторжении, которые Москва пыталась опровергать, в этот раз, похоже, в эскалацию и повышение ставок решила сыграть именно Россия - руками руководителей республик. Но повода для реального возобновления боевых действий в Донбассе по-прежнему как не было, так и нет.

Стрельба велась в окрестностях 30 населенных пунктов, заявил министр. Ранее в пятницу украинские военные сообщили, что за минувшие сутки зафиксировали 60 нарушений режима тишины в Донбассе, один военнослужащий ранен, еще один травмирован, ранения получили также двое гражданских, трое контужены, а с начала текущих суток зафиксировано уже шесть обстрелов.

В четверг наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что число столкновений в зоне конлфикта было самым большим с 2015 года.

При этом поддерживаемые Россией сепаратисты в пятницу обвинили украинских военных в артиллерийском обстреле села Петровское. Представители ДНР заявили, что обстрел произошел в 05:30 утра по местному времени, сообщает Интерфакс. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня утверждает, что с полуночи пятницы по территории самопровозглашенной республики выпущено почти 80 мини-снарядов.

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики заявили о нескольких случаях минометного обстрела занимаемых ими территорий. По их данным, вооружённые силы Украины в пятницу обстреляли девять населенных пунктов.

Российские войска не уходят от границы

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу заявил, что Вашингтон видит больше российских соединений, продвигающихся в приграничный район с Украиной, несмотря на объявление Москвы о выводе войск.

Ранее Украина потребовала провести совещание ОБСЕ по Венскому документу, который предполагает обмен военной информацией между подписавшими его странами (в том числе Россией и Украиной) об учениях и передвижениях войск. Россия принять в нем участие отказалась.

В пятницу Вашингтон обнародовал заявление для этого совещания, в котором содержатся новые оценки численности российских войск около границ Украины - теперь в них включены части поддерживаемых Россией сепаратистов и военные в Крыму.

"По нашим оценкам, Россия, вероятно, сосредоточила от 169 тыс. до 190 тыс. военнослужащих на Украине и вблизи нее по сравнению с примерно 100 тыс. человек на 30 января, - говорится в документе. - Эта оценка включает военные подразделения вдоль границы, в Белоруссии и в оккупированном Крыму, Росгварди, другие подразделения внутренней безопасности, дислоцированные в этих районах, и возглавляемые Россией силы на востоке Украины".

В Министерстве обороны Украины также не подтвердили информацию об отводе российских войск от украинских границ. "Во-первых, мы не подтверждаем заявление российской стороны об отведении войск: этого не происходит, идёт перемещение сил и средств", - заявил Резников.

По его словам, сейчас подразделения российских войск у границы Украины насчитывают около 129 тыс. человек. С учетом численности формирований ВМФ и авиации общая численность российских военных, по его данным, приближается к 150 тысячам.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет стянуто ещё несколько тысяч человек. Также мы ожидаем, что к Черному морю подойдут ещё три корабля. В-третьих, одновременно с учениями армии в России проходят учения Росгвардии, они также находятся в поле нашего внимания", - сказал министр обороны.

При этом, по словам министра, его ведомство расценивает вероятность масштабной эскалации как низкую.