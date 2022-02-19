Олимпиада-2022: Большунов завоевал третье золото, у Новой Зеландии - второе “зимнее” золото в истории, соревнования переносят из-за плохой погоды

10 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Александр Большунов - трехкратный олимпийский чемпион

Российский лыжник Александр Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом, победив в гонке на дистанции 30 км, Новая Зеландия благодаря фристайлисту Нику Портеусу получила второе в истории страны зимнее олимпийское золото. В субботу определятся победители среди спортивных пар в фигурном катании.

Неблагоприятные погодные условия - сильный ветер и мороз - привели к изменениям в расписании Олимпийских игр 19 февраля. Командные соревнования горнолыжников были перенесены на 20 февраля, заключительный день Олимпиады. Также был перенесен старт марафона у лыжников, дистанцию пришлось сократить.

Что происходит в субботу на Олимпиаде в Пекине, в нашем обзоре.

Полную таблицу медального зачета можно посмотреть здесь.

Третье "золото" Большунова в Пекине

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лыжную гонку сократили на 20 км из-за сильного ветра

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в лыжной гонке на дистанции 30 км. Большунов преодолел дистанцию за 1 час 11 минут и 32,7 секунды. Для россиянина это третье золото на Олимпиаде в Пекине.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, считавшийся основным соперником Большунова в масс-старте, не смог финишировать: он сошел с дистанции перед заключительным кругом. На момент схода с дистанции Клебо отставал от лидеров гонки более, чем на одну минуту.

Серебро завоевал россиянин Иван Якимушкин, пришедший к финишу на 5,5 секунды позже победителя. Меньше четырех секунд не хватило до бронзы еще одному российскому лыжнику - Артему Мальцеву (общее время 1 час 11 минут 43,4 секунды), он пришел четвертым, уступив третье место норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру (1 час 11 минут 39,7 секунды).

Россиянин Денис Спицов показал шестой результат (1 час 11 минут 58,9 секунды).

Из-за шквалистого ветра и низкой температуры в месте проведения гонки лыжный марафон был перенесен на час позже и сокращен с 50 км до 30 км.

Хафпайп: второе "зимнее" золото в истории Новой Зеландии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 20-летний Нико Портеус завоевал второе "зимнее" золото Олимпиады в истории Новой Зеландии

Олимпийское золото в дисциплине хафпайп завоевал новозеландский фристайлист Нико Портеус. Для Новой Зеландии это вторая золотая медаль на Олимпиаде в Пекине и второе золото на зимних Олимпийских играх в истории страны. Первое золото для Новой Зеландии завоевала на Играх в Пекине сноубордистка Зои Садовски-Синнотт, победив в соревнованиях в слоупстайле.

Серебро в хайфпайпе досталось американскому спортсмену Дэвиду Уайзу, бронза - у еще одного фристайлиста из США Алекса Феррейра.

Перенос соревнований из-за сильного ветра

Командные соревнования по горнолыжному спорту в параллельном слаломе на Олимпийских играх в Пекине были перенесены на воскресенье, 20 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий - сильного порывистого ветра и тумана на склоне.

В субботу старт соревнований, который должен был состояться в 5:00 по мск, дважды переносился. В итоге, из-за неблагоприятного прогноза международная федерация лыжного спорта (FIS) и организаторы Олимпийских игр в Пекине приняли решение перенести соревнования на заключительный день Олимпиады, 20 февраля.

Из российских спортсменов в соревнованиях в параллельном слаломе будут участвовать Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова, Александр Андриенко и Иван Кузнецов.

Масс-старт у конькобежцев: золото - у Бельгии и Нидерландов

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В финале масс-старта в соревнованиях по конькобежному спорту победу одержал бельгиец Барт Свингс.

В финале масс-старта в соревнованиях по конькобежному спорту победу одержал бельгиец Барт Свингс. Серебро и бронза - у конькобежцев из Южной Кореи Чхун Чжэ Вона и Ли Сын Хуна.

Российский конькобежец Даниил Алдошкин показал пятый результат в финале масс-старта.

В женском масс-старте победу одержала нидерландская спортсменка Ирен Схаутен. На втором месте - канадская конькобежка Ивани Блондин, бронза -у итальянки Франчески Лоллобриджиды.

Российская конькобежка Елизавета Голубева заняла 16-е место.

Спортивные пары представят произвольную программу

В субботу, 19 февраля, на Олимпийских играх в Пекине спортивные пары представят произвольные программы.

По итогам проката короткой программы лидируют китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, получившие 84,41 балла за свое выступление.