Участники Мюнхенской конференции предостерегают Россию от вторжения и грозят санкциями

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Столтенберг и Шольц на конференции в Мюнхене

Участники Мюнхенской конференции по безопасности высказали опасения, что Москва готовится начать вторжение на территорию Украины, и предупредили о серьезных последствиях для России.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что угроза военной эскалации конфликта России и Украины может полностью перекроить сложившуюся систему миропорядка.

"Не веря своим глазам, мир наблюдает за крупнейшим с самых темных времен холодной войны наращиванием войск на европейской земле, потому что события этих дней могут изменить весь международный порядок", - заявила фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции.

"Мощный пакет санкций"

"Кремль не только пытается подорвать основы системы безопасности в Европе", но и нарушает устав ООН, который запрещает странам покушаться на территориальную целостность других стран, заявила глава Еврокомиссии.

"Мы наблюдаем наглую попытку переписать правила международного правопорядка", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, Россия и Китай пытаются установить в мире новый порядок, основанный на праве сильного, запугивании и принуждении.

Председатель Европейской комиссии предупредила, что ЕС готов отреагировать на агрессию России и принять "мощный" пакет санкций против Москвы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отметил, что в Европе наблюдается самое большое наращивание войск со времен окончания холодной войны.

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По его словам, число российских военных у границы с Украиной намного превышает число солдат, необходимое для участия в военных учениях.

"Если цель Кремля добиться уменьшения присутствия сил НАТО у своих границ, то [таким образом] она добьется только увеличения присутствия сил НАТО", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что альянс примет все меры для защиты своих союзников.

Пока, по словам Столтенберга, признаков деэскалации на российско-украинской границе не наблюдается, а риск эскалации конфликта вполне реален.

"Опасность заключается в сочетании наращивания военного присутствия и угрожающей риторики. [Россия] продолжает выдвигать требования, которые мы не можем выполнить, и заявляет, что если мы их не выполним, последуют определенные военные шаги", - сказал Столтенберг.

Глава НАТО заявил, что направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой начать диалог в рамках Совета Россия – НАТО для предотвращения конфликта в Украине.

В ходе конференции в Мюнхене он призвал Россию вернуться к переговорам.

"Никогда не поздно для России сделать шаг назад, остановить подготовку к войне и начать переговоры с НАТО и союзниками НАТО, чтобы найти политическое решение", - заявил Столтенберг.

"Угроза основам системы безопасности в Европе"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Выступление Харрис на конференции в Мюнхене

Вице-президент США Камала Харрис, выступая на конференции в Мюнхене, предупредила, что нападение России на Украину будет угрожать основам европейской системы безопасности. Она также заявила, что вторжение российских военных на территорию Украины повлечет за собой серьезные экономические последствия для Москвы, поскольку страны Запада намерены принять жесткие санкции в отношении России.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, подчеркнул в ходе конференции, что вторжение России на территорию Украины было бы "серьезной ошибкой" с высокими "политическими, экономическими и геостратегическими издержками".

Шольц назвал парадоксальным стремление России оправдать предполагаемое вторжение возможным вступлением Украины в НАТО.

"Потому что в повестке дня нет этого вопроса", - пояснил он.

Также, по словам канцлера Германии, нет никакого разумного оправдания для решения Кремля сосредоточить около 100 тысяч российских военных на границе с Украиной.

При этом Шольц подчеркнул, что Запад готов вести переговоры с Россией. По его мнению, есть основания полагать, что Россия также готова продолжить переговоры.

Зеленский: "мы не реагируем на провокации"

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Мюнхен, где у него запланированы встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, вице-президентом США Камилой Харрис и премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

"Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путем", - написал Зеленский в Инстаграме.

В Мюнхенской конференции по безопасности принимают участие представители более тридцати стран. Россия впервые за последние 23 года не участвует в конференции. Москва решила не отправлять в Мюнхен своего представителя, объяснив это тем, что в Европе не одобрена российская вакцина против ковида, а значит российский представитель не может въехать на территорию Германии. От участия российского президента Владимира Путина в конференции по видеосвязи Кремль также отказался.

Конференция проходит на фоне обострения кризиса, связанного с угрозой возможного вторжения России в Украину.

Ранее в пятницу главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР объявили об эвакуации населения в Россию, а утром 19 февраля власти самопровозглашенных республик объявили всеобщую мобилизацию.

Президент США Джо Байден заявил, что ожидает нападения РФ на Украину в "ближайшие дни", объяснив свою уверенность в эскалации конфликта тем, что Владимир Путин, по его мнению, уже принял решение о вторжении.

Москва утверждает, что не планирует нападение. В субботу Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет. О проведении масштабных учений близ границы с Украиной стало известно только накануне, 18 февраля. Учениями руководил лично Путин.